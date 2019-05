Börsenplätze L'Oréal-Aktie:



Kurzprofil L'Oréal:



L'Oréal (ISIN: FR0000120321, WKN: 853888, Ticker-Symbol: LOR, EN Paris: OR, Nasdaq OTC-Symbol: LRLCF) ist ein führendes Kosmetikunternehmen, das in Europa und auch international vor allem in der Vermarktung von Schönheits- und Pflegeprodukten vertreten ist. Zu dem französischen Konzern gehören über 25 internationale Marken. Die Haarpflegeprodukte und Kosmetika der bekannten Marken wie L'Oréal, Bioterm, Maybelline, Kiehl's, The Body Shop, Essie, Helena Rubinstein, Giorgio Armani, Garnier, Lancôme oder Vichy werden über große Einzelhandelsketten, Friseursalons, Apotheken und den Versandhandel vertrieben. Zentral für L'Oréal ist der Bereich Forschung und Entwicklung. Das Unternehmen unterhält außerdem Forschungseinrichtungen und Entwicklungscenter auf allen Kontinenten. (28.05.2019/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - L'Oréal-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Stefan Sommer, Redakteur von "Der Aktionär", rät in einer aktuellen Aktienanalyse bei der Aktie des Kosmetikunternehmens L'Oréal (ISIN: FR0000120321, WKN: 853888, Ticker-Symbol: LOR, EN Paris: OR, Nasdaq OTC-Symbol: LRLCF) einzusteigen.Der TSI-Trendcheck zeige wöchentlich die stärksten Branchen. Dabei gebe es immer einige Werte, die den größten Einfluss aufgrund ihrer herausragenden Stärke auf den kompletten Sektor hätten. Im Kosmetiksektor der schon seit Wochen in den oberen Rängen notiere, sei dieser Wert ohne Zweifel L’Oréal. Das französische Unternehmen sei der weltweit größte Kosmetikkonzern.Die Eigenmarken von L’Oréal wie Biotherm, Garnier, Maybelline New York oder L‘oréal Paris seien nicht nur auf der ganzen Welt bekannt, die Marken würden auch zu den wertvollsten der Branche zählen. Damit habe der Konzern im abgelaufenen Geschäftsjahr fast 24 Milliarden Euro erwirtschaftet - ein neuer Rekord!Wirklich überraschend sei die Umsatzsteigerung um 3,5 Prozent gegenüber dem Geschäftsjahr 2017 nicht gewesen. Würden doch die Erlöse und auch der Gewinn von L‘Oréal bereits seit Jahren kontinuierlich klettern. Seit 2010 liege das Umsatzplus bei fast 40 Prozent. Der Gewinn sei im gleichen Zeitraum sogar um über 70 Prozent gestiegen.Die Aktie erklimme seit Jahren ein Hoch nach dem nächsten. Weder die Gesamtmarktturbulenzen Ende letzten Jahres noch die aktuellen könnten den langfristigen Aufwärtstrend gefährden. L‘Oréal-Anleger könnten sich jedoch nicht nur an den Kurssteigerungen erfreuen. Der Konzern beteilige seine Aktionäre auch mit der Dividende regelmäßig am Erfolg. Die Dividendenrendite von aktuell 1,8 Prozent erscheine auf den ersten Blick niedrig. L‘Oréal erhöhe die Ausschüttung aber bereits seit Jahrzehnten - selbst in den Jahren der Finanzkrise.Die Marktmacht etablierter Branchen-Riesen sei enorm, am Wachstumskurs von L‘Oréal sollte sich wenig ändern. Der Start in das neue Jahr sei bereits geglückt. Im ersten Quartal hätten die Umsätze mit 7,55 Milliarden Euro über den Erwartungen gelegen.Anleger steigen jetzt ein, so Stefan Sommer von "Der Aktionär". (Analyse vom 28.05.2019)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link