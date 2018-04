L'Oréal-Aktie: Starkes Luxussegment in Q1, Massenmarkt schwach - Aktienanalyse

Weitere Suchergebnisse zu "L'Oréal":

Laura Cherdron, Aktienanalystin von Independent Research, erhöht in einer aktuellen Aktienanalyse ihr Kursziel für die Aktie des Kosmetikunternehmens L'Oréal (ISIN: FR0000120321, WKN: 853888, Ticker-Symbol: LOR, EN Paris: OR, Nasdaq OTC-Symbol: LRLCF).

Die Umsatzzahlen (berichtet) für Q1/2018 hätten im Rahmen der Analysten-Erwartung gelegen und den Marktkonsens getroffen (-1,0% auf 6,78 (Vj.: 6,85) Mrd. Euro). Der Rückgang sei dabei auf Währungseffekte zurückzuführen gewesen. Hingegen habe die Umsatzentwicklung auf vergleichbarer Basis (Ifl.) mit dem stärksten Wachstum (6,8% y/y) seit 2010 positiv überraschen können. Hier hätten sich das Luxussegment sowie der Bereich Active Cosmetics - insbesondere in der Region Asien/Pazifik - als Wachstumstreiber erwiesen, wohingegen die Entwicklung bei den Massenprodukten und professionellen Marken weiterhin verhalten ausgefallen sei.

Für 2018 erwarte L'Oréal nach wie vor ein signifikantes Ifl.-Wachstum sowie eine Verbesserung der Profitabilität. Das Wertpapier habe sich in den letzten Wochen deutlich besser als der Gesamtmarkt entwickelt. In den nächsten Monaten sollte der Konzern von einer weiter anziehenden Wachstumsdynamik im Luxusbereich, insbesondere in Asien, profitieren. Ferner würden weiterhin der hohe produktseitige und regionale Diversifizierungsgrad für die Aktie sprechen. Jedoch werde ein deutliches Aufwärtspotenzial durch das wachstumsschwache Segment mit den Massen-Produkten und die hohen Währungsbelastungen begrenzt.

Laura Cherdron, Aktienanalystin von Independent Research, bewertet die L'Oréal-Aktie weiterhin mit dem Rating "halten". Das Kursziel sei von 185,00 Euro auf 205,00 Euro erhöht worden. (Analyse vom 17.04.2018)

Kurzprofil L'Oréal:

L'Oréal (ISIN: FR0000120321, WKN: 853888, Ticker-Symbol: LOR, EN Paris: OR, Nasdaq OTC-Symbol: LRLCF) ist ein führendes Kosmetikunternehmen, das in Europa und auch international vor allem in der Vermarktung von Schönheits- und Pflegeprodukten vertreten ist. Zu dem französischen Konzern gehören über 25 internationale Marken. Die Haarpflegeprodukte und Kosmetika der bekannten Marken wie L'Oréal, Bioterm, Maybelline, Kiehl's, The Body Shop, Essie, Helena Rubinstein, Giorgio Armani, Garnier, Lancôme oder Vichy werden über große Einzelhandelsketten, Friseursalons, Apotheken und den Versandhandel vertrieben. Zentral für L'Oréal ist der Bereich Forschung und Entwicklung. Das Unternehmen unterhält außerdem Forschungseinrichtungen und Entwicklungscenter auf allen Kontinenten. (17.04.2018/ac/a/a)