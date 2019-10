Xetra-Aktienkurs LVMH-Aktie:

378,55 EUR -0,63% (16.10.2019, 17:35)



Euronext Paris-Aktienkurs LVMH-Aktie:

378,10 EUR -0,63% (16.10.2019, 17:37)



ISIN LVMH-Aktie:

FR0000121014



WKN LVMH-Aktie:

853292



Ticker-Symbol LVMH-Aktie:

MOH



Euronext - Paris Ticker-Symbol LVMH-Aktie:

MC



NASDAQ OTC-Ticker-Symbol LVMH-Aktie:

LVMHF



Kurzprofil LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton S.A.:



Die LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton S.A. (ISIN: FR0000121014, WKN: 853292, Ticker-Symbol: MOH, EN Paris: MC, NASDAQ OTC-Symbol: LVMHF) ist eine börsennotierte französische Aktiengesellschaft, die die Mehrheitsrechte an über 60 verschiedenen Luxusmarken hält, die weltweit in über 3.040 Geschäften vertrieben werden. Der Konzern ist weltweit Branchenführer in der Luxusgüterindustrie. (17.10.2019/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Frankfurt (www.aktiencheck.de) - LVMH-Aktienanalyse der DZ BANK:LVMH (ISIN: FR0000121014, WKN: 853292, Ticker-Symbol: MOH, EN Paris: MC, NASDAQ OTC-Symbol: LVMHF) ist der weltweite Platzhirsch im Luxusgütersegment, so Martin Merz, Produktmanager bei der DZ BANK, in einer aktuellen Veröffentlichung.Der französische Konzern habe sich in den vergangenen Jahrzehnten ein starkes und breit diversifiziertes Portfolio aufgebaut. Derzeit umfasse es 75 verschiedene Marken. Zum Sortiment würden unter anderem Wein, Mode, Leder, Parfüm, Uhren, Schmuck und Hotels gehören. Im Geschäftsjahr 2018 habe das Unternehmen damit Umsätze von 46,8 Mrd. Euro erwirtschaftet. Das seien 9,8% mehr als im Vorjahr gewesen. Das organische Plus habe 12% erreicht.Im laufenden Geschäftsjahr habe sich der positive Wachstumstrend fortgesetzt. In den ersten neun Monaten habe der Konzern einen Umsatzanstieg von 16% auf 38,4 Mrd. Euro erzielt. Dazu beigetragen hätten positive Währungseffekte. Sie hätten 4 Prozentpunkte ausgemacht. Hinzugekommen sei 1 Prozentpunkt aus strukturellen Veränderungen. Um derlei Effekte bereinigt habe das organische Wachstum bei 11% gelegen. Besonders gut gelaufen sei es dabei in der umsatzstärksten Sparte Mode & Lederwaren. Hier hätten die Franzosen ein organisches Plus von 18% auf 15,87 Mrd. Euro verzeichnet. Und auch in den anderen Konzernbereichen habe es Zuwächse gegeben. Sämtliche Bereiche hätten zudem auch im dritten Quartal Steigerungen verzeichnet.Mit der positiven Umsatzentwicklung im dritten Quartal und in den ersten neun Monaten des Geschäftsjahres 2019 unterstreiche LVMH einmal mehr die Tragfähigkeit des Geschäftsmodells. Luxusgüter würden sich selbst in unsicheren Zeiten gut verkaufen. Die Franzosen profitieren dabei unserer Ansicht nach auch von ihrer Marken- und Marktmacht, so Martin Merz, Produktmanager bei der DZ BANK, weiter. Ein Trend, der sich in den nächsten Jahren und Jahrzehnten im Einklang mit dem erwarteten Wachstum der Luxusgüterbranche fortsetzen dürfte. Schon jetzt sei Luxus ein Milliardengeschäft. Künftige Wachstumstreiber seien die aufstrebenden Volkswirtschaften, allen voran China. Zudem dürften die so genannten Millennials, also die relativ junge Kundschaft im Alter von 20 bis 34 Jahren, zum Wachstum des weltweiten Luxusmarktes beitragen.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze LVMH-Aktie: