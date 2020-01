Börsenplätze LVMH-Aktie:



Kurzprofil LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton SE:



Die LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton SE (ISIN: FR0000121014, WKN: 853292, Ticker-Symbol: MOH, EN Paris: MC, NASDAQ OTC-Symbol: LVMHF) ist ein französischer Luxusgüterkonzern mit Sitz in Paris, dessen Portfolio aus mehr als 70 Prestige-Marken aus den Bereichen Wein und Spirituosen, Mode und Lederwaren, Parfum und Kosmetika sowie Uhren und Schmuck besteht (u.a. Dom Pérignon, Moët & Chandon, Hennessy, Louis Vuitton, Givenchy, Fendi, Christian Dior Parfums, Kenzo Parfums, Guerlain, Bulgari, Zenith, Tiffany). Die Luxusmarken werden weltweit in 4.900 Geschäften vertrieben. (30.01.2020/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - LVMH-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Andreas Deutsch vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Luxusgüterkonzerns LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton SE (LVMH) (ISIN: FR0000121014, WKN: 853292, Ticker-Symbol: MOH, EN Paris: MC, NASDAQ OTC-Symbol: LVMHF) unter die Lupe.LVMH sei in Top-Form - noch. Der französische Luxuskonzern habe am Mittwoch ordentliche Zahlen für 2019 vorgelegt. Für 2020 sei das LVMH-Management "vorsichtig optimistisch". Die Aktie sei in den vergangenen Tagen wegen des Coronavirus merklich unter Druck geraten und kämpfe nun mit der Marke von 400 Euro.LVMH habe 2019 den Umsatz von 46,8 Milliarden im Vorjahr auf 53,7 Milliarden Euro gesteigert. Organisch seien die Erlöse im Jahresvergleich um 12 Prozent gewachsen. Der Gewinn aus dem fortgeführten Geschäft habe im Gesamtjahr wie von Analysten erwartet bei 11,5 Milliarden Euro gelegen. Dies sei ein Anstieg von 15 Prozent. Die Anleger könnten sich freuen: LVMH wolle die Dividende um 13 Prozent auf 6,80 Euro erhöhen."Europa und die Vereinigten Staaten verzeichneten im Laufe des Jahres ein gutes Wachstum, ebenso wie Asien, trotz eines schwierigen Umfelds in Hongkong in der zweiten Hälfte des Jahres 2019", so LVMH in einer Pflichtmitteilung. Im laufenden Jahr wolle der Konzern "seine führende Stellung stärken".Doch die Unsicherheit im Markt halte an. Piral Dadhania, Analyst bei der Bank RBC, erwarte wegen des Virus eine sinkende Nachfrage nach Luxus in China. Bei den Umsätzen rechne er mit einem Rückgang von vier Prozent und beim Ergebnis mit einem Minus von sieben bis acht Prozent. Sollte Dadhania Recht behalten, dürfte dies im Aktienkurs von LVMH so langsam eingepreist sein. Wichtig sei, dass LVMH nach wie vor sehr gut dastehe und mit seinen 70 Marken breit aufgestellt sei - so breit wie kein anderer Luxuskonzern.(Mit Material von dpa-AFX)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link