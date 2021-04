Börsenplätze LVMH-Aktie:



Die LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton SE (ISIN: FR0000121014, WKN: 853292, Ticker-Symbol: MOH, Euronext Paris-Symbol: MC, NASDAQ OTC-Symbol: LVMHF) ist ein französischer Luxusgüterkonzern mit Sitz in Paris, dessen Portfolio aus mehr als 70 Prestige-Marken aus den Bereichen Wein und Spirituosen, Mode und Lederwaren, Parfum und Kosmetika sowie Uhren und Schmuck besteht (u.a. Dom Pérignon, Moët & Chandon, Hennessy, Louis Vuitton, Givenchy, Fendi, Christian Dior Parfums, Kenzo Parfums, Guerlain, Bulgari, Zenith). Die Luxusmarken werden weltweit in 4.900 Geschäften vertrieben. (26.04.2021/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - LVMH-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Carsten Kaletta vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie des Luxusgüterkonzerns LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton SE (LVMH) (ISIN: FR0000121014, WKN: 853292, Ticker-Symbol: MOH, Euronext Paris-Symbol: MC, NASDAQ OTC-Symbol: LVMHF) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.LMVH nehme das große Thema "Nachhaltigkeit" ernst. So habe der französische Luxusgüter-Konzern damit begonnen, unbenutzte Stoffe von seinen High-End-Marken, darunter auch die weltweit bekannte Exklusiv-Marke Louis Vuitton, zu Schnäppchenpreisen zu verkaufen. Die LVMH-Aktie könne davon heute jedoch nicht profitieren.Der neue Online-Shop, der am Montag online gegangen sei und den Namen Nona Source trage, verkaufe übrig gebliebene Stoffe der begehrten LVMH-Modemarken. Ein Unternehmenssprecher habe gegenüber markets.businessinsider bestätigt, dass tatsächlich alle Modemarken Stoffe zur Verfügung stellen würden. Zum Konzern würden unter anderem so weltweit bekannte Labels wie Louis Vuitton, Christian Dior, Givenchy, Stella McCartney und Celine gehören.Das Geschäft sei nur für Europa gedacht und LVMH merke an, dass es keine Pläne gebe, auch in den USA damit zu starten. Denkbare Handelspartner seien zum Beispiel Modedesigner. Stoff-Art, Gewicht und Verwendung seien für potenzielle Käufer auf der Online-Plattform die Suchkriterien. Die Preise würden bei 3 Euro pro Meter für Futterstoffe beginnen und bis zu 50 Euro pro Meter für Kaschmir reichen, so das Unternehmen.Der neue Shop sei Teil des Vorstoßes des französischen Luxusgüter-Konzerns, in den kommenden zehn Jahren nachhaltiger zu werden. Hintergrund sei eine Initiative namens "Life 360". Das Unternehmen habe in der Vergangenheit versprochen, Kleidung wiederzuverwerten und zu recyceln.Auch wenn aus diesem Wiederwertungs-Geschäft keine besonders großen Umsätze resultieren würden, bediene LVMH damit das wichtige gesellschaftliche Thema "Nachhaltigkeit" und treffe den Nerv der Zeit. Überdies seien die Aussichten für die weltweite Nummer Eins im Luxus-Segment glänzend.Investierte Anleger halten der LVMH-Aktie weiterhin die Stange, so Carsten Kaletta von "Der Aktionär". Kursziel: 660,00 Euro. (Analyse vom 26.04.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link