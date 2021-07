Offenlegung von Umständen und Interessen, die die Objektivität der RBI gefährden könnten: www.raiffeisenresearch.com/disclosuresobjectivity



Die LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton SE (ISIN: FR0000121014, WKN: 853292, Ticker-Symbol: MOH, Euronext Paris-Symbol: MC, NASDAQ OTC-Symbol: LVMHF) ist ein französischer Luxusgüterkonzern mit Sitz in Paris, dessen Portfolio aus mehr als 70 Prestige-Marken aus den Bereichen Wein und Spirituosen, Mode und Lederwaren, Parfum und Kosmetika sowie Uhren und Schmuck besteht (u.a. Dom Pérignon, Moët & Chandon, Hennessy, Louis Vuitton, Givenchy, Fendi, Christian Dior Parfums, Kenzo Parfums, Guerlain, Bulgari, Zenith). Die Luxusmarken werden weltweit in 4.900 Geschäften vertrieben. (27.07.2021/ac/a/a)



Wien (www.aktiencheck.de) - LVMH-Aktienanalyse von der Raiffeisen Bank International AG:Christian Hinterwallner, Analyst der Raiffeisen Bank International AG, nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Luxusgüterkonzerns LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton SE (LVMH) (ISIN: FR0000121014, WKN: 853292, Ticker-Symbol: MOH, EN Paris: MC, NASDAQ OTC-Symbol: LVMHF) unter die Lupe.Der weltweit führende Luxusgüterkonzern habe gestern nachbörslich sein jüngstes Zahlenwerk zum abgelaufenen Halbjahr veröffentlicht und habe dabei die Erwartungen abermals übertreffen können.Demnach habe LVMH die Erlöse gegenüber dem Vorjahreszeitraum bereinigt um 56% auf EUR 28,66 Mrd. (Konsens: EUR 28,26 Mrd.) steigern und damit den Konsens leicht übertreffen können. Der operative Gewinn aus fortgeführten Geschäften sei dabei um das 4,6-fache auf EUR 7,63 Mrd. (Konsens: EUR 6,83 Mrd.) gestiegen und habe dabei nicht nur die Analystenschätzungen, sondern auch den Wert von vor der Pandemie (Veränderung ggü. H1 2019: +44%) deutlich übertroffen.Angetrieben worden sei die starke Erholung abermals von der wichtigen Sparte "Fashion & Lederwaren", zu der Marken wie Louis Vuitton, Dior und Fendi gehören würden. Im ersten Quartal 2021 habe hier ein überzeugendes organisches Umsatzplus in Höhe von 81% auf EUR 13,86 Mrd. erwirtschaftet werden können. Auch die Sparten "Wines & Spirits" (+44%), "Perfumes & Cosmetics" (+37%) und "Watches & Jewelry" (+73%) würden eine starke Dynamik zeigen. Einzig die Sparte "Selective Retailing" leide mit einem organischen Umsatzplus von "nur" +12% noch immer deutlich unter den reduzierten Reiseaktivitäten der Konsumenten und befinde sich bis dato deutlich unter dem Vorkrisen-Niveau.Der Ausblick sei vom Management bestätigt worden. Darüber hinaus plane man im laufenden zweiten Halbjahr erhöhte Marketingausgaben, was sich aufgrund der Preissetzungsstärke des Konzerns allerdings nicht auf die Margen auswirken solle. Große Übernahmen seien weiterhin nicht geplant.Die letzte Empfehlung für die LVMH-Aktie lautete "Halten", so Christian Hinterwallner, Analyst der Raiffeisen Bank International AG. (Analyse vom 27.07.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus:7. Der zuständige Analyst oder eine sonstige an der Erstellung der Finanzanalyse mitwirkende natürliche Person besitzt Finanzinstrumente des von ihm analysierten Emittenten