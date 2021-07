Hinweis auf Interessenkonflikte:



Kurzprofil LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton SE:



Die LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton SE (ISIN: FR0000121014, WKN: 853292, Ticker-Symbol: MOH, Euronext Paris-Symbol: MC, NASDAQ OTC-Symbol: LVMHF) ist ein französischer Luxusgüterkonzern mit Sitz in Paris, dessen Portfolio aus mehr als 70 Prestige-Marken aus den Bereichen Wein und Spirituosen, Mode und Lederwaren, Parfum und Kosmetika sowie Uhren und Schmuck besteht (u.a. Dom Pérignon, Moët & Chandon, Hennessy, Louis Vuitton, Givenchy, Fendi, Christian Dior Parfums, Kenzo Parfums, Guerlain, Bulgari, Zenith). Die Luxusmarken werden weltweit in 4.900 Geschäften vertrieben. (27.07.2021/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - LVMH-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Carsten Kaletta vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Luxusgüterkonzerns LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton SE (LVMH) (ISIN: FR0000121014, WKN: 853292, Ticker-Symbol: MOH, Euronext Paris-Symbol: MC, NASDAQ OTC-Symbol: LVMHF) unter die Lupe.LVMH habe sich im ersten Halbjahr 2021 stärker als erwartet von dem Corona-Einbruch erholt. Sowohl Umsatz als auch Ergebnis des französischen Luxusgüter-Konzerns hätten die Schätzungen der Analysten übertroffen. Für diesen Schub habe vor allem die Mode- und Leder-Sparte mit den Exklusiv-Marken Louis Vuitton und Christian Dior gesorgt.Konkret: Der Nettogewinn sei in den ersten sechs Monaten 2021 von 522 Millionen Euro im Vorjahr auf 5,29 Milliarden Euro gestiegen. Das entspreche einer Verzehnfachung. Analysten hätten lediglich mit 4,4 Milliarden Euro gerechnet.Gleiches Bild bei den Erlösen: Die Gesamteinnahmen für das erste Halbjahr seien um 56 Prozent auf 28,67 Milliarden Euro geklettert. Damit sei es für LVMH auch besser gelaufen als vor der Krise: Im Vergleich zum ersten Halbjahr 2019 habe sich der Zuwachs auf elf Prozent belaufen. Die Experten hätten bei dieser Kennziffer lediglich 28,22 Milliarden Euro im Durchschnitt auf ihren Zetteln stehen gehabt.Hauptwachstumstreiber sei die mit Abstand wichtigste Mode- und Ledersparte gewesen, deren Umsatz sich gegenüber dem Vorjahr um 74 Prozent auf 13,9 Milliarden Euro verbessert habe. Die Umsätze in den USA und Asien seien "seit Jahresbeginn stark gestiegen", so das Unternehmen, während sich Europa nur "allmählich von der Pandemie erholt."LVMH-Chef Bernard Arnault habe von einem "exzellenten Halbjahr" gesprochen. Zudem halte der Konzernlenker die Gruppe für gut positioniert, um nun weiter zu wachsen und 2021 ihren Vorsprung gegenüber dem weltweiten Luxusmarkt weiter auszubauen. Er wolle am 2. Dezember eine Abschlagsdividende von 3,00 Euro je Aktie zahlen.LVMH habe überragende Zahlen vorgelegt. Als weltweite Nummer Eins in der Luxusgüter-Branche dürften die Franzosen weiterhin überproportional von der Corona-Erholung beziehungsweise den Nachholeffekten profitieren."Der Aktionär" sieht die Aktie perspektivisch bei 720 Euro. Anleger, die nicht auf eine Einzelaktie spekulieren wollen, aber von einem sich fortsetzenden Aufwärtstrend der Corona-gebeutelten Aktien ausgehen, setzen einfach auf den Recovery Index, so Carsten Kaletta. (Analyse vom 27.07.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link