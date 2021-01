Börsenplätze LVMH-Aktie:



Xetra-Aktienkurs LVMH-Aktie:

516,40 EUR +0,37% (04.01.2021, 12:07)



Euronext Paris-Aktienkurs LVMH-Aktie:

515,90 EUR +0,98% (04.01.2021, 12:11)



ISIN LVMH-Aktie:

FR0000121014



WKN LVMH-Aktie:

853292



Ticker-Symbol LVMH-Aktie:

MOH



Euronext - Paris Ticker-Symbol LVMH-Aktie:

MC



NASDAQ OTC-Ticker-Symbol LVMH-Aktie:

LVMHF



Kurzprofil LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton SE:



Die LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton SE (ISIN: FR0000121014, WKN: 853292, Ticker-Symbol: MOH, EN Paris: MC, NASDAQ OTC-Symbol: LVMHF) ist ein französischer Luxusgüterkonzern mit Sitz in Paris, dessen Portfolio aus mehr als 70 Prestige-Marken aus den Bereichen Wein und Spirituosen, Mode und Lederwaren, Parfum und Kosmetika sowie Uhren und Schmuck besteht (u.a. Dom Pérignon, Moët & Chandon, Hennessy, Louis Vuitton, Givenchy, Fendi, Christian Dior Parfums, Kenzo Parfums, Guerlain, Bulgari, Zenith). Die Luxusmarken werden weltweit in 4.900 Geschäften vertrieben. (04.01.2021/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - LVMH-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Carsten Kaletta vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Luxusgüterkonzerns LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton SE (LVMH) (ISIN: FR0000121014, WKN: 853292, Ticker-Symbol: MOH, EN Paris: MC, NASDAQ OTC-Symbol: LVMHF) unter die Lupe.Was lange währe, werde endlich gut: Die Tiffany (ISIN: US8865471085, WKN: 872811)-Aktionäre hätten sich mit überwältigender Mehrheit für die rund 16-Milliarden Dollar schwere Übernahme durch den französischen Konzern LVMH ausgesprochen. Und Tiffany dürfte das Portfolio des global agierenden Luxus-Giganten LVMH hervorragend ergänzen. Bereits in der Vergangenheit hätten die Franzosen ihre integrativen Fähigkeiten beim Thema "Schmuck-Übernahme" unter Beweis gestellt.Konkret hätten am Mittwoch mehr als 99 Prozent der Tiffany-Aktionäre einem leichten Abschlag auf die ursprünglichen Fusionsbedingungen zugestimmt, wie MailOnline berichte. Die Edel-Juwelier-Kette habe die Franzosen letztlich 15,8 Milliarden (131,50 Dollar pro Tiffany-Aktie) Dollar statt der ursprünglich ausgehandelten 16,2 Milliarden gekostet. LVMH habe nach längerem Hin und Her einen coronabedingten Abschlag von 400 Dollar durchsetzen können.Schmuck habe sich während der Pandemie besser entwickelt als andere Luxusprodukte. Nach Schätzungen der US-Unternehmensberatung Bain & Company werde der weltweite Umsatz im Jahr 2020 im Vergleich zum Vorjahr zwar um 15 Prozent sinken. Im Vergleich dazu würden aber High-End-Uhren und -Bekleidung doppelt so stark zurückgehen.Der Umsatz des Unternehmens sei in den neun Monaten bis Oktober um ein Viertel gesunken. Tiffany sei für einen Großteil des Umsatzes auf Touristen angewiesen, insbesondere in seinem Flaggschiff in der Fifth Avenue in New York. Das Geschäft mit Verlobungsringen leide derzeit, da Paare die Heirat aufschieben würden. Sollte sich bis Sommer der weltweite Reiseverkehr dank eines effizienten Impfstoff-Prozesses normalisieren, würde das bei LVMHs neuer Luxusschmuck-Tochter die Kassen klingeln lassen.LVMH habe in der Vergangenheit gute Erfahrungen damit gemacht, Schmuckmarken (neu) auf den Markt zu bringen. Als es Bulgari im Jahr 2011 gekauft habe, habe die italienische Marke eine operative Marge von nur 8 Prozent. Bis 2018 habe sich diese Zahl nach Schätzungen von Jefferies auf 25 Prozent ungefähr verdreifacht.Klar, die formale Zustimmung der Tiffany-Aktionäre sei keine Überraschung. Fakt sei: LVMH baue durch die Tiffany-Übernahme seine relativ kleine Schmuck- und Uhrensparte, zu der bereits Bulgari und Tag Heuer gehören würden, aus und stärke damit zugleich die USA-Präsenz. DER AKTIONÄR hatte jüngst die Aktie der weltweiten Nummer 1 in Sachen Luxus empfohlen. Wer noch nicht dabei ist, kann immer noch einsteigen und sich einige Stücke ins Depot legen, so Carsten Kaletta von "Der Aktionär" zur LVMH-Aktie. (Analyse vom 04.01.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link