Xetra-Aktienkurs LVMH-Aktie:

269,90 EUR -4,65% (10.10.2018, 14:08)



Euronext Paris-Aktienkurs LVMH-Aktie:

270,05 EUR -5,48% (10.10.2018, 14:09)



ISIN LVMH-Aktie:

FR0000121014



WKN LVMH-Aktie:

853292



Ticker-Symbol LVMH-Aktie:

MOH



Euronext - Paris Ticker-Symbol LVMH-Aktie:

MC



NASDAQ OTC-Ticker-Symbol LVMH-Aktie:

LVMHF



Kurzprofil LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton S.A.:



Die LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton S.A. (ISIN: FR0000121014, WKN: 853292, Ticker-Symbol: MOH, EN Paris: MC, NASDAQ OTC-Symbol: LVMHF) ist eine börsennotierte französische Aktiengesellschaft, die die Mehrheitsrechte an über 60 verschiedenen Luxusmarken hält, die weltweit in über 3.040 Geschäften vertrieben werden. Der Konzern ist weltweit Branchenführer in der Luxusgüterindustrie. (10.10.2018/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Frankfurt (www.aktiencheck.de) - LVMH-Aktienanalyse von Analyst Lars Lusebrink von Independent Research:Lars Lusebrink, Analyst von Independent Research, rät in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Luxusgüterkonzerns LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton S.A. (LVMH) (ISIN: FR0000121014, WKN: 853292, Ticker-Symbol: MOH, EN Paris: MC, NASDAQ OTC-Symbol: LVMHF) weiterhin zu kaufen.Die Umsatzzahlen für das Q3/2018 seien durch eine überzeugende Entwicklung des Segments Mode & Lederwaren geprägt gewesen (organisch: +14% y/y; Analystenerwartung: +12% y/y; Marktkonsens: +12% y/y). Auf der Konzernebene sei die Umsatzentwicklung (berichtet: +10% y/y auf 11,38 Mrd. Euro; organisch: +10% y/y) als sehr solide anzusehen und habe den Analystenprognosen (11,27 Mrd. Euro bzw. organisch: +10% y/y) entsprochen.Für 2018 habe LVMH wie erwartet keinen konkreten Ausblick gegeben. LVMH wolle jedoch seine Strategie fortsetzen, die auf Innovationen und die geografische Expansion in vielversprechende Märkte ausgerichtet sei. Die weltweite Marktführerschaft solle ausgebaut werden.Die LVMH-Aktie sei zuletzt (seit 04.10.: -4%) unter die Räder geraten, nachdem in den sozialen Medien über verschärfte Zollkontrollen in China berichtet worden sei. Außerdem hätten Sorgen belastet, der schwächere Yuan könnte die Nachfrage nach Luxusgütern in China bremsen. Vor diesem Hintergrund dürften die Q3-Umsatzzahlen, die nach Meinung des Analysten keine Verlangsamung des Wachstums in China erkennen lassen würden, beruhigend wirken.Lars Lusebrink, Analyst von Independent Research, stuft die LVMH-Aktie weiterhin mit "kaufen" ein. Das Kursziel werde bei 350 Euro belassen. (Analyse vom 10.10.2018)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze LVMH-Aktie: