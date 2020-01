Börsenplätze LVMH-Aktie:



Kurzprofil LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton S.A.:



Die LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton S.A. (ISIN: FR0000121014, WKN: 853292, Ticker-Symbol: MOH, EN Paris: MC, NASDAQ OTC-Symbol: LVMHF) ist eine börsennotierte französische Aktiengesellschaft, die die Mehrheitsrechte an über 60 verschiedenen Luxusmarken hält, die weltweit in über 3.040 Geschäften vertrieben werden. Der Konzern ist weltweit Branchenführer in der Luxusgüterindustrie. (23.01.2020/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - LVMH-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Andreas Deutsch vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Luxusgüterkonzerns LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton S.A. (LVMH) (ISIN: FR0000121014, WKN: 853292, Ticker-Symbol: MOH, EN Paris: MC, NASDAQ OTC-Symbol: LVMHF) unter die Lupe.Die Sorge vor einer Viren-Epidemie im wichtigen Wachstumsmarkt Asien drücke am Donnerstag auf die Kurse der europäischen Luxusgüter-Hersteller. Die Aktie von LVMH verliere am Nachmittag 2 Prozent und entferne sich weiter vom Rekordhoch bei 439 Euro. Die Region zähle für Luxusgüter als wichtiger Wachstumsmarkt.Loïc Morvan vom Analysehaus Bryan Garnier habe das neue Corona-Virus in seiner Einschätzung zu LVMH mit SARS im Jahr 2003 verglichen. Die Epidemie mit 8.000 Erkrankten und 774 Toten habe einen signifikanten Einfluss auf die Luxusgüter-Aktien gehabt.Damals hätten die Aktien der betroffenen Unternehmen zwischen Dezember 2002 und März 2003 etwa ein Viertel an Wert verloren, sich dann aber schnell wieder davon erholt.LVMH erlöse in Asien exklusive Japan 29 Prozent. Der Konzern betreibe in der Region rund 1.400 Filialen, doppelt so viele wie in den USA.Panik sei immer ein schlechter Ratgeber - auch im Fall des Corona-Virus."Der Aktionär" empfiehlt, die LVMH-Aktie zu halten und den Stoppkurs bei 320 Euro zu setzen, so Andreas Deutsch von "Der Aktionär". (Analyse vom 23.01.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link