Xetra-Aktienkurs LVMH-Aktie:

265,35 EUR +0,42% (11.10.2018, 16:14)



Euronext Paris-Aktienkurs LVMH-Aktie:

264,75 EUR -0,21% (11.10.2018, 16:16)



ISIN LVMH-Aktie:

FR0000121014



WKN LVMH-Aktie:

853292



Ticker-Symbol LVMH-Aktie:

MOH



Euronext - Paris Ticker-Symbol LVMH-Aktie:

MC



NASDAQ OTC-Ticker-Symbol LVMH-Aktie:

LVMHF



Kurzprofil LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton S.A.:



Die LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton S.A. (ISIN: FR0000121014, WKN: 853292, Ticker-Symbol: MOH, EN Paris: MC, NASDAQ OTC-Symbol: LVMHF) ist eine börsennotierte französische Aktiengesellschaft, die die Mehrheitsrechte an über 60 verschiedenen Luxusmarken hält, die weltweit in über 3.040 Geschäften vertrieben werden. Der Konzern ist weltweit Branchenführer in der Luxusgüterindustrie. (11.10.2018/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Stuttgart (www.aktiencheck.de) - LVMH-Aktienanalyse von Analyst Thomas Hofmann von der LBBW:Thomas Hofmann, Investmentanalyst der LBBW, senkt in einer aktuellen Aktienanalyse sein Kursziel für die Aktie des Luxusgüterkonzerns LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton S.A. (LVMH) (ISIN: FR0000121014, WKN: 853292, Ticker-Symbol: MOH, EN Paris: MC, NASDAQ OTC-Symbol: LVMHF) von 315 EUR auf 280 EUR.Mit 33,13 Mrd. EUR habe der Umsatz von LVMH im dritten Quartal des laufenden Geschäftsjahres leicht über den Analystenprognosen (33,03 Mrd. EUR) gelegen. Gegenüber dem Vorjahr habe der Umsatz organisch um 10% gesteigert werden können. Kumuliert ergebe sich für die ersten drei Quartale ein Plus von 11%.Wachstumstreiber seien vor allem die drei Segmente Fashion&Leather (organisch, kumuliert +14% yoy), Perfums&Cosmetics (+14% yoy) sowie Watches&Jewelry (+14% yoy) gewesen, während die Sparten Wines&Spirits (+7% yoy) und Selective Retailing (+8% yoy) ein deutlich moderateres Plus erzielt hätten. Allen Sparten gemeinsam sei allerdings die rückläufige Dynamik von etwa 1%-Punkt gegenüber den Halbjahreszahlen. Dies habe dazu geführt, dass auch auf Konzernebene in Q3 "nur" noch Plus von 10% erzielte worden sei nach +13% in Q1 und +11% in Q2. Regional gesehen hätten nur noch die Umsätze in Europa die Wachstumsdynamik (Q3 +10%, H1: +5%) gesteigert, während sich das Plus in den USA (Q3: +9%, H1: +10%), in Asien (Q3: +11%, H1: +18%) und in Japan (Q3: +10%, H1: +17%) spürbar abgeschwächt habe.Der Analyst gehe nunmehr davon aus, dass die Umsatzdynamik in Q4/18 und auch in GJ 2019 gegenüber seinen bisherigen Annahmen etwas niedriger ausfalle und habe daher seine Prognosen etwas reduziert.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze LVMH-Aktie: