Xetra-Aktienkurs LVMH-Aktie:

374,75 EUR +5,09% (10.10.2019, 17:02)



Euronext Paris-Aktienkurs LVMH-Aktie:

374,65 EUR +4,94% (10.10.2019, 17:02)



ISIN LVMH-Aktie:

FR0000121014



WKN LVMH-Aktie:

853292



Ticker-Symbol LVMH-Aktie:

MOH



Euronext - Paris Ticker-Symbol LVMH-Aktie:

MC



NASDAQ OTC-Ticker-Symbol LVMH-Aktie:

LVMHF



Kurzprofil LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton S.A.:



Die LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton S.A. (ISIN: FR0000121014, WKN: 853292, Ticker-Symbol: MOH, EN Paris: MC, NASDAQ OTC-Symbol: LVMHF) ist eine börsennotierte französische Aktiengesellschaft, die die Mehrheitsrechte an über 60 verschiedenen Luxusmarken hält, die weltweit in über 3.040 Geschäften vertrieben werden. Der Konzern ist weltweit Branchenführer in der Luxusgüterindustrie. (10.10.2019/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Frankfurt (www.aktiencheck.de) - LVMH-Aktienanalyse von Analyst Lars Lusebrink von Independent Research:Lars Lusebrink, Aktienanalyst von Independent Research, rät in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Luxusgüterkonzerns LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton S.A. (LVMH) (ISIN: FR0000121014, WKN: 853292, Ticker-Symbol: MOH, EN Paris: MC, NASDAQ OTC-Symbol: LVMHF) weiterhin zu kaufen.Die Umsatzzahlen für das Q3/2019 seien nach Meinung des Analysten überzeugend ausgefallen und hätten auf berichteter Basis (+17% y/y auf 13,32 Mrd. Euro) und organischer Basis (+11% y/y; Q2/2019: +12% y/y) seine Erwartungen (12,70 Mrd. Euro bzw. +9% y/y) sowie den Marktkonsens (12,88 Mrd. Euro bzw. +9% y/y) geschlagen. Segmentseitig habe erneut die Topline-Entwicklung bei Mode & Lederwaren (berichtet: +22% y/y auf 5,45 Mrd. Euro) hervorgestochen (organisch: +19% y/y). Als positiv erachte des Analyst die verbesserte Topline-Entwicklung des Segments Weine & Spirituosen (organisch: +8% y/y; Q2/2019: +4% y/y).Für 2019 habe der Konzern erneut keinen konkreten Ausblick gegeben, wolle aber die weltweite Marktführerschaft bei Luxusgütern ausbauen und die geografische Expansion in vielversprechende Märkte fortsetzen.Nach Erachten des Analysten würden die Q3-Umsatzzahlen eindrucksvoll zeigen, dass LVMH mit seiner starken produktseitigen und regionalen Diversifizierung Probleme in einzelnen Regionen (z.B. Hongkong) vergleichsweise gut kompensieren könne. Lusebrink erwarte daher auch bei einem Anhalten der Unruhen in Hongkong keine signifikanten Belastungen für die Geschäftsentwicklung von LVMH.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze LVMH-Aktie: