Xetra-Aktienkurs LVMH-Aktie:

360,05 EUR +5,02% (17.04.2020, 14:30)



Euronext Paris-Aktienkurs LVMH-Aktie:

359,85 EUR +4,97% (17.04.2020, 14:32)



ISIN LVMH-Aktie:

FR0000121014



WKN LVMH-Aktie:

853292



Ticker-Symbol LVMH-Aktie:

MOH



Euronext - Paris Ticker-Symbol LVMH-Aktie:

MC



NASDAQ OTC-Ticker-Symbol LVMH-Aktie:

LVMHF



Kurzprofil LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton SE:



Die LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton SE (ISIN: FR0000121014, WKN: 853292, Ticker-Symbol: MOH, EN Paris: MC, NASDAQ OTC-Symbol: LVMHF) ist ein französischer Luxusgüterkonzern mit Sitz in Paris, dessen Portfolio aus mehr als 70 Prestige-Marken aus den Bereichen Wein und Spirituosen, Mode und Lederwaren, Parfum und Kosmetika sowie Uhren und Schmuck besteht (u.a. Dom Pérignon, Moët & Chandon, Hennessy, Louis Vuitton, Givenchy, Fendi, Christian Dior Parfums, Kenzo Parfums, Guerlain, Bulgari, Zenith, Tiffany). Die Luxusmarken werden weltweit in 4.900 Geschäften vertrieben. (17.04.2020/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - LVMH-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Luxusgüterkonzerns LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton SE (LVMH) (ISIN: FR0000121014, WKN: 853292, Ticker-Symbol: MOH, EN Paris: MC, NASDAQ OTC-Symbol: LVMHF) unter die Lupe.Für den französischen Luxus- und Kosmetikkonzern könnte es im Coronavirus-bedingt angeschlagenen China-Geschäft womöglich schon bald wieder aufwärts gehen. Nachdem der Umsatz im ersten Quartal erwartungsgemäß eingeknickt sei, habe LVMH im Rahmen der Zahlenvorlage am Donnerstagabend einigen Anlass zur Hoffnung gegeben. An der Börse erhalte die LVMH-Aktie damit frischen Schub und erhole sich weiter von ihrem Corona-Crash.LVMH hoffe laut offizieller Mitteilung auf eine schrittweise Erholung ab Mai oder Juni. Die Nachrichtenagentur Bloomberg habe jedoch berichtet, dass das Geschäft des französischen Konzerns in China nach der Wiederöffnung der Läden kräftig angezogen habe. So sei z.B. der Umsatz in Louis-Vuitton-Filialen in den vergangenen drei Wochen im Vergleich zum Vorjahr um rund die Hölfte gestiegen, habe es in dem Bloomberg-Bericht unter Berufung auf eine mit den Zahlen vertraute Person geheißen.Die Konzernspitze habe sich dennoch sehr bedeckt gehalten und habe auf die Euphoriebremse getreten. Die Krise seu extrem heftig. Sie hinterlasse tiefe Spuren in allen Bereichen und werde die Investitionen des Konzerns lange beeinflussen, so LVMH-Finanzvorstand Jean Jacques Guiony in einer Telefonkonferenz. Der Konzern wolle die Bilanz schonen und auch die Aktionäre bekämen es direkt zu spüren. Die Dividende für das vergangene Jahr solle nur noch 4,80 Euro je Aktie betragen. Ende Januar habe LVMH noch eine Dividende von 6,80 Euro in Aussicht gestellt.(Mit Material von dpa-AFX)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze LVMH-Aktie: