Börsenplätze LVMH-Aktie:



XETRA-Aktienkurs LVMH-Aktie:

669,50 EUR +1,13% (01.07.2021, 09:54)



Euronext Paris-Aktienkurs LVMH-Aktie:

661,30 EUR -1,88% (30.06.2021)



ISIN LVMH-Aktie:

FR0000121014



WKN LVMH-Aktie:

853292



Ticker-Symbol LVMH-Aktie:

MOH



Euronext Paris-Symbol LVMH-Aktie:

MC



NASDAQ OTC-Symbol LVMH-Aktie:

LVMHF



Kurzprofil LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton SE:



Die LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton SE (ISIN: FR0000121014, WKN: 853292, Ticker-Symbol: MOH, Euronext Paris-Symbol: MC, NASDAQ OTC-Symbol: LVMHF) ist ein französischer Luxusgüterkonzern mit Sitz in Paris, dessen Portfolio aus mehr als 70 Prestige-Marken aus den Bereichen Wein und Spirituosen, Mode und Lederwaren, Parfum und Kosmetika sowie Uhren und Schmuck besteht (u.a. Dom Pérignon, Moët & Chandon, Hennessy, Louis Vuitton, Givenchy, Fendi, Christian Dior Parfums, Kenzo Parfums, Guerlain, Bulgari, Zenith). Die Luxusmarken werden weltweit in 4.900 Geschäften vertrieben. (01.07.2021/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - LVMH-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Carsten Kaletta vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Luxusgüterkonzerns LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton SE (LVMH) (ISIN: FR0000121014, WKN: 853292, Ticker-Symbol: MOH, Euronext Paris-Symbol: MC, NASDAQ OTC-Symbol: LVMHF) unter die Lupe.LVMH habe mit top Quartalszahlen den Grundstein für die jüngste Kursrally gelegt. Knapp unter der magischen 700-Euro-Marke würden dann Gewinnmitnahmen einsetzen. Die Aktie notiere aktuell rund fünf Prozent unter diesem Allzeithoch. Doch die Analysten seien weiterhin positiv für die Aktie des Luxusgüter-Konzerns gestimmt und würden mitunter noch viel Luft nach oben sehen.So habe die Investmentbank Jefferies das Kursziel für LVMH von 750 auf 800 Euro angehoben und die Einstufung auf "buy" belassen. Nach der Vorgabe hätte der Titel noch rund 21 Prozent Aufwärtspotenzial. Analyst Flavio Cereda habe seine Schätzungen für den Luxusgüterkonzern in einer am Donnerstag vorliegenden Studie für die Jahre bis 2023 angehoben. Die Marktanteilsgewinne seien enorm und der Bewertungsaufschlag der Aktien dürfte sich halten.Auch RBC habe sich optimistisch zu LVMH geäußert. Die kanadische Bank sehe die LVMH-Aktie perspektivisch bei 700 Euro und habe die Einstufung auf "outperform" belassen. Analyst Piral Dadhania rechne in einer am Donnerstag vorliegenden Branchenstudie für das zweite Halbjahr mit einer weiter starken Nachfrage nach Luxusartikeln und halte Ergebnisüberraschungen für möglich.Und in der Tat sehe es für die Luxusgüter-Branche richtig gut aus. Die Reichen seien dank Wertsteigerungen bei Immobilien und an den Aktienmärkten noch reicher geworden. Nun kämen überdies Nachholeffekte im Konsum dazu. Geld, das unter normalen Umständen vielleicht für kostspielige Reisen ausgegeben werde, sei jetzt für eine teure Louis-Vuitton-Handtasche oder ein teures Dior-Parfüm übrig. Und: Besonders die steigende Anzahl wohlhabender Chinesen werde die Nachfrage weiterhin treiben.Auch "Der Aktionär" habe LVMH auf seiner Kaufliste. So könnte 2021 ein neues Rekordjahr für das Luxusgüter-Segment werden und die breit aufgestellten Franzosen dürften davon als Marktführer überproportional profitieren. Auch mit Blick auf die Bewertung der Aktie werde weiteres Aufwärtspotenzial erkennbar: Während LVMH mit einem 2022er KGV von 33 bewertet werde, liege die entsprechende Kennziffer der Peer-Group bei 41.Investierte Anleger lassen die Gewinne weiter laufen, so Carsten Kaletta vom Anlegermagazin "Der Aktionär". Das Kursziel laute 720,00 Euro. (Analyse vom 01.07.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link