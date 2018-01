Euronext Paris-Aktienkurs LVMH-Aktie:

253,70 EUR +0,71% (29.01.2018, 15:00)



ISIN LVMH-Aktie:

FR0000121014



WKN LVMH-Aktie:

853292



Ticker-Symbol LVMH-Aktie:

MOH



Euronext - Paris Ticker-Symbol LVMH-Aktie:

MC



NASDAQ OTC-Ticker-Symbol LVMH-Aktie:

LVMHF



Kurzprofil LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton S.A.:



Die LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton S.A. (ISIN: FR0000121014, WKN: 853292, Ticker-Symbol: MOH, EN Paris: MC, NASDAQ OTC-Symbol: LVMHF) ist eine börsennotierte französische Aktiengesellschaft, die die Mehrheitsrechte an über 60 verschiedenen Luxusmarken hält, die weltweit in über 3.040 Geschäften vertrieben werden. Der Konzern ist weltweit Branchenführer in der Luxusgüterindustrie. (29.01.2018/ac/a/a)



ParisFrankfurt (www.aktiencheck.de) - LVMH-Aktienanalyse von Aktienanalystin Laura Cherdron von Independent Research:Laura Cherdron, Aktienanalystin von Independent Research, erhöht in einer aktuellen Aktienanalyse ihr Kursziel für die Aktie des Luxusgüterkonzerns LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton S.A. (LVMH) (ISIN: FR0000121014, WKN: 853292, Ticker-Symbol: MOH, EN Paris: MC, NASDAQ OTC-Symbol: LVMHF) von 255 Euro auf 273 Euro.Die Zahlen für das Q4 bzw. das H2/2017 hätten durchgehend die Analystenprognosen übertroffen. Das starke organische Wachstumsniveau der Vorquartale habe dabei gehalten werden können und mit +12% y/y erneut ein überraschend hohes Niveau erreicht. Hierbei habe sich eine starke Entwicklung im Segment Mode & Lederwaren (vor allem bei Louis Vuitton) sowie in der Region China gezeigt. LVMH habe dabei von der Einführung neuer Produkte (Fokus auf High Tech (Smart Watch)) und einem sich insgesamt aufhellenden Branchenumfeld profitiert.Für 2018 habe der Konzern wie erwartet keinen konkreten Ausblick gegeben, jedoch werde zu Jahresbeginn von einem stützenden Umfeld trotz ungünstiger Wechselkurse und geopolitischer Unsicherheiten ausgegangen. In den nächsten Monaten sei nach Meinung der Analystin eine weitere Aufhellung des Marktumfelds (vor allem anziehende Nachfrage in China, Hongkong und Europa) zu erwarten, was zu weiteren positiven Impulsen für die Geschäftsentwicklung führen sollte.Für die LVMH-Aktie, die mit einem Kursanstieg auf die Zahlenbekanntgabe reagierte (26.01.: +5%), hat unser "halten"-Rating Bestand, so Laura Cherdron, Aktienanalystin von Independent Research. (Analyse vom 29.01.2018)Börsenplätze LVMH-Aktie:Xetra-Aktienkurs LVMH-Aktie:253,20 EUR +0,78% (29.01.2018, 14:57)