LVMH-Aktie: Sehr starker Jahresauftakt - Kursziel auf 275 EUR angehoben - Aktienanalyse

Stuttgart (www.aktiencheck.de) - LVMH-Aktienanalyse von Thomas Hofmann, Investmentanalyst von der LBBW:

Thomas Hofmann, Investmentanalyst der LBBW, bestätigt in einer aktuellen Aktienanalyse sein Anlagevotum für die Aktie des Luxusgüterkonzerns LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton S.A. (LVMH) (ISIN: FR0000121014, WKN: 853292, Ticker-Symbol: MOH, EN Paris: MC, NASDAQ OTC-Symbol: LVMHF).

LVMH habe den Umsatz im ersten Quartal des laufenden Geschäftsjahres organisch um 13,0% auf 10,9 Mrd. EUR steigern und somit einen überraschend starken Jahresauftakt erzielen können (LBBWe: +10%). Das Wachstum habe bei vier der insgesamt fünf Sparten klar im zweistelligen Bereich gelegen, lediglich im Segment Selecitve Retailing habe mit +9% "nur" ein einstelliges Wachstum erzielt werden können. Mit Blick auf die Ergebnisentwicklung sei vor allem zu berücksichtigen, dass die größte Sparte Fashion&Leather (Umsatzanteil 39%) mit der höchsten operativen Marge (31,7% in FY17 ggü. 18,7% im Konzern) das stärkste organische Wachstum (+16% yoy) verzeichnet habe. Vor diesem Hintergrund halte Hofmann seine bisherige EPS-Prognose für das laufende Geschäftsjahr von 10,49 EUR für zu vorsichtig. Er hebe daher seine Schätzung auf nunmehr 11,30 EUR an, gefolgt von 11,90 EUR in 2019.

Auf Basis dieser Prognosen hat Thomas Hofmann, Investmentanalyst der LBBW, sein Kursziel anhand eines Peergroupvergeichs von 245 auf 275 EUR angehoben und bestätigt auch auf dem aktuell hohen Kursniveau sein "halten"-Rating für die LVMH-Aktie. Risiken für die weitere operative Entwicklung von LVMH würden sich seines Erachtens insbesondere aus der geopolitischen Situation in wichtigen Kernmärkten ergeben. Angesichts der hohen Bedeutung von Luxus-Hotspots wie z.B. New York, Paris oder London stehe hier insbesondere die Gefahr möglicher terroristischer Attentate im Vordergrund. (Analyse vom 17.04.2018)

Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.

Börsenplätze LVMH-Aktie:

Xetra-Aktienkurs LVMH-Aktie:

281,15 EUR +0,64% (17.04.2018, 09:30)

Euronext Paris-Aktienkurs LVMH-Aktie:

282,70 EUR +0,30% (16.04.2018, 17:35)

ISIN LVMH-Aktie:

FR0000121014

WKN LVMH-Aktie:

853292

Ticker-Symbol LVMH-Aktie:

MOH

Euronext - Paris Ticker-Symbol LVMH-Aktie:

MC

NASDAQ OTC-Ticker-Symbol LVMH-Aktie:

LVMHF

Kurzprofil LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton S.A.:

Die LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton S.A. (ISIN: FR0000121014, WKN: 853292, Ticker-Symbol: MOH, EN Paris: MC, NASDAQ OTC-Symbol: LVMHF) ist eine börsennotierte französische Aktiengesellschaft, die die Mehrheitsrechte an über 60 verschiedenen Luxusmarken hält, die weltweit in über 3.040 Geschäften vertrieben werden. Der Konzern ist weltweit Branchenführer in der Luxusgüterindustrie. (17.04.2018/ac/a/a)