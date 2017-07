Euronext Paris-Aktienkurs LVMH-Aktie:

215,05 EUR -1,35% (27.07.2017, 15:10)



ISIN LVMH-Aktie:

FR0000121014



WKN LVMH-Aktie:

853292



Ticker-Symbol LVMH-Aktie:

MOH



Euronext - Paris Ticker-Symbol LVMH-Aktie:

MC



NASDAQ OTC-Ticker-Symbol LVMH-Aktie:

LVMHF



Kurzprofil LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton S.A.:



Die LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton S.A. (ISIN: FR0000121014, WKN: 853292, Ticker-Symbol: MOH, EN Paris: MC, NASDAQ OTC-Symbol: LVMHF) ist eine börsennotierte französische Aktiengesellschaft, die die Mehrheitsrechte an über 60 verschiedenen Luxusmarken hält, die weltweit in über 3.040 Geschäften vertrieben werden. Der Konzern ist weltweit Branchenführer in der Luxusgüterindustrie. (27.07.2017/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Frankfurt (www.aktiencheck.de) - LVMH-Aktienanalyse von Aktienanalystin Laura Cherdron von Independent Research:Laura Cherdron, Aktienanalystin von Independent Research, erhöht in einer aktuellen Aktienanalyse ihr Kursziel für die Aktie des Luxusgüterkonzerns LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton S.A. (LVMH) (ISIN: FR0000121014, WKN: 853292, Ticker-Symbol: MOH, EN Paris: MC, NASDAQ OTC-Symbol: LVMHF) von 234,00 Euro auf 238,00 Euro.Die Umsatzzahlen für Q2 und das bereinigte operative Ergebnis in H1 hätten wie auch schon in Q1 die Erwartungen übertroffen. Das organische Wachstumsniveau des Auftaktquartals habe fast gehalten werden können und mit 12% y/y ein Rekordniveau erreicht. LVMH habe wieder von einer verbesserten Wachstumsdynamik in Europa und China und einem sich insgesamt aufhellenden Branchenumfeld profitiert. Für 2017 habe der Konzern seinen wenig konkreten Ausblick bestätigt.Die Analystin habe ihre Prognosen erhöht. In den nächsten Monaten sei mit einer weiteren Aufhellung des Marktumfelds zu rechnen. Hieraus rechne sie wegen der starken regionalen Diversifikation des Konzerns mit weiteren positiven Impulsen für die Geschäftsentwicklung. Für das Wertpapier, das mit Sicht auf ein Jahr um 41% gestiegen sei, sehe sie nach wie vor nur ein moderates Aufwärtspotenzial.Laura Cherdron, Aktienanalystin von Independent Research, stuft die LVMH-Aktie weiterhin mit dem Rating "halten" ein. (Analyse vom 27.07.2017)Xetra-Aktienkurs LVMH-Aktie:215,20 EUR -1,74% (27.07.2017, 14:55)