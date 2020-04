Hinweis auf Interessenkonflikte gemäß §34b WpHG: Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die durch die durch die Publikation etwaig resultierende Kursentwicklung profitieren: Shell.



Börsenplätze LUKoil ADR-Aktie:



XETRA-Aktienkurs LUKoil ADR-Aktie:

56,40 Euro +4,33% (16.04.2020, 16:32)



Tradegate-Aktienkurs LUKoil ADR-Aktie:

56,86 Euro +2,27% (16.04.2020, 16:50)



Nasdaq-OTC-Aktienkurs LUKoil ADR-Aktie:

61,20 USD +0,74% (16.04.2020, 16:40)



ISIN LUKoil ADR-Aktie:

US69343P1057



WKN LUKoil ADR-Aktie:

A1420E



Ticker-Symbol LUKoil ADR-Aktie Deutschland:

LUK



Nasdaq OTC-Ticker Symbol LUKoil ADR-Aktie:

LUKOY



Kurzprofil LUKoil OAO:



LUKoil OAO (ISIN: US69343P1057, WKN: A1420E, Ticker-Symbol: LUK, OTC-Symbol: LUKOY) zählt den größten vertikal integrierten Öl- und Gaskonzernen in Russland. Primärer Geschäftszweck ist die Exploration und die Produktion von Öl und Gas sowie die Herstellung und Vermarktung von Mineralöl- und petrochemischen Produkten. (16.04.2020/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - LUKoil ADR-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Pierre Kiren vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die ADR-Aktie des russischen Ölkonzerns LUKoil OAO (ISIN: US69343P1057, WKN: A1420E, Ticker-Symbol: LUK, OTC-Symbol: LUKOY) unter die Lupe.Aktien von Öl-Unternehmen seien derzeit heiße Eisen. Infolge des Ölpreisverfalls hätten Energie-Player an Börsenwert eingebüßt. Gleichzeitig wirke der Einstieg für Turnaround-Anleger jetzt umso lukrativer, denn Anleger würden vor allem die hohe Dividendenrendite der Ölkonzerne schätzen. "Der Aktionär" habe den Sektor einem Quick-Check unterzogen - und komme zu einem klaren Urteil.Die Aktien des russischen Energieriesen LUKoil könnten eine klare Outperformance erzielen. In einem Zeitraum von zehn Jahren habe der Kurs von LUKoil um 28 Prozent zugelegt. Total habe hingegen 14 Prozent an Wert verloren, Shell sogar 30 Prozent. Ziehe man die Dividenden hinzu, hätten Shell-Aktionäre eine Rendite von 25 Prozent in zehn Jahren erzielt. Total-Aktien seien immerhin auf 54 Prozent. gekommen LUKoil übertrumpfe die Wettbewerber hingegen mit stolzen 119 Prozent Gesamtertrag im selben Zeitraum.LUKoil sei der sechstgrößte börsennotierte Ölkonzern der Welt und sei inhabergeführt. Der Gründer Vagit Alekperow sei größter Aktionär und Vorstandsvorsitzender. Er halte einen Anteil von circa 23 Prozent.Zum Produktportfolio würden Rohöl und raffinierte Produkte wie zum Beispiel Motorenöle und Kraftstoffe zählen. Seit 2017 sei LUKoil auch im Gas-Geschäft tätig. Aktuell steuere dieses Segment noch wenig zum Gesamtumsatz des Konzerns bei, doch es wachse auffallend schnell - 80 Prozent Umsatzsteigerung hätten in diesem Bereich in zwei Jahren erzielt werden können. Dieses Segment könnte zukünftig noch stärker wachsen. Gemeinsam mit Gazprom plane LUKoil ein Joint Venture, mit dem Ziel, Gasfelder in Vaneyvisskoye und Layavozhskoye zu erschließen.Auch bei der langfristigen Betrachtung fundamentaler Eckdaten zeige sich: LUKoil habe Umsatz und Gewinn steigern können. Im Jahr 2019 habe LUKoil einen Nettogewinn von 9,2 Milliarden Euro erwirtschaftet. 2011 hätten noch 8,4 Milliarden Euro zu Buche gestanden. Stärker falle das Wachstum im Umsatz auf: 2019 sei ein Umsatz von 102,4 Milliarden Euro erzielt worden, 2011 seien es 80,1 Milliarden Euro gewesen - das entspreche einem Plus von rund 28 Prozent.Niedrige Ölpreise seien für alle Energiekonzerne kein guter Nährboden. Die LUKoil-Aktie habe ebenso wie seine Wettbewerber Shell und Total an Wert eingebüßt. Doch die langfristige Betrachtung zeige, dass LUKoil eine echte Alternative zu seinen Konkurrenten darstelle. Das operative Geschäft sei weniger zyklisch, denn trotz niedriger Ölpreise wachse LUKoil immer weiter. Mit dem weiteren Ausbau der Fördermengen an Gas, könnten sich Anleger auch zukünftig auf weiteres Wachstum einstellen.Mutige Anleger können das aktuell gedrückte Niveau nutzen und eine erste Position aufbauen, so Pierre Kiren von "Der Aktionär". (Analyse vom 16.04.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link