Xetra-Aktienkurs LUDWIG BECK-Aktie:

28,60 EUR +2,14% (16.04.2019, 10:54)



ISIN LUDWIG BECK-Aktie:

DE0005199905



WKN LUDWIG BECK-Aktie:

519990



Ticker-Symbol LUDWIG BECK-Aktie:

ECK



Kursprofil LUDWIG BECK AG:



Die LUDWIG BECK AG (ISIN: DE0005199905, WKN: 519990, Ticker-Symbol: ECK) ist ein Einzelhandelsgeschäft in der Münchner Innenstadt. Der Schwerpunkt der angebotenen Artikel liegt auf Mode und Textilien. Ergänzt wird das Sortiment um Artikel aus den Bereichen klassische Musik, Jazz und O-Ton-Musik, italienische Weine sowie Geschenkartikel. Neben dem Stammhaus am Münchner Marienplatz besitzt die Gesellschaft eine zweite Filiale mit dem Schwerpunkt Kosmetik im Viscardihof der FÜNF HÖFE, ebenfalls in München. Schließlich existiert noch ein traditionelles Kurzwarengeschäft, das wie das ursprüngliche Geschäft von Ludwig Beck vor 150 Jahren Strick- und Nähutensilien verkauft. (16.04.2019/ac/a/nw)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Die diesem Artikel zugrundeliegende Finanzanalyse / Studie zu dieser Gesellschaft ist im Auftrag dieser Gesellschaft oder einer dieser Gesellschaft nahe stehenden Person oder Unternehmens erstellt worden.





München (www.aktiencheck.de) - LUDWIG BECK-Aktienanalyse von Sphene Capital:Peter Thilo Hassler, Aktienanalyst von Sphene Capital, bestätigt in einer aktuellen Aktienanalyse seine Kaufempfehlung für die Aktie der LUDWIG BECK AG (ISIN: DE0005199905, WKN: 519990, Ticker-Symbol: ECK).Zugleich nehme Hassler seine Risikoeinschätzung auf Niedrig von Mittel zurück. Früher als erwartet sei es dem Vorstand gelungen, den defizitären Herrenmodefilialisten Wormland zu verkaufen. Die Belastungen würden mit EUR 14 Mio. (davon EUR 11,5 Mio. liquiditätswirksam) unter dem als hinnehmbar kommunizierten Maximalbetrag von EUR 16 Mio. liegen. Damit werde zwar die Guidance, die bislang ohne die negativen Effekte aus dem Wormland-Verkauf erstellt worden sei, nach unten angepasst. Gleichzeitig sei jedoch das grundsätzlich mögliche Szenario des "Nicht-Verkaufs" der chronisch defizitären Beteiligung von Tisch, so dass der unverändert positive Ausblick auf das Kerngeschäft nach Einschätzung des Analysten zurück in den Fokus rücken sollte.Peter Thilo Hassler, Aktienanalyst von Sphene Capital, nimmt sein Kursziel auf EUR 32,20 von EUR 34,50 zurück, dabei bekräftigt er angesichts eines von ihm auf Sicht von zwölf Monaten erwarteten Kurspotenzials von 15,0% sein "buy"-Rating für die Aktien der LUDWIG BECK AG. (Analyse vom 16.04.2019)Börsenplätze LUDWIG BECK-Aktie: