ISIN LPKF Laser-Aktie:

DE0006450000



WKN LPKF Laser-Aktie:

645000



Ticker-Symbol LPKF Laser-Aktie:

LPK



Nasdaq OTC-Ticker-Symbol LPKF Laser-Aktie:

LPKFF



Kurzprofil LPKF Laser & Electronics AG (LPKF):



Die LPKF Laser & Electronics AG (ISIN: DE0006450000, WKN: 645000, Ticker-Symbol: LPK, Nasdaq OTC-Symbol: LPKFF) entwickelt und produziert seit 1976 Maschinen zur Materialbearbeitung. In einigen Bereichen der Mikromaterialbearbeitung mit dem Laser gehört die LPKF Laser & Electronics AG zur Weltspitze.



Im Zentrum der Maschinen der LPKF Laser & Electronics AG steht fast immer ein Laserstrahl, der als Werkzeug zur Bearbeitung von Oberflächen eingesetzt wird. Die Basis für sämtliche Lasersysteme bildet das Wissen der LPKF Laser & Electronics AG über Optik, Antriebs- und Steuerungstechnik, ergänzt durch eigene Software. Mit diesem Rüstzeug ist die LPKF Laser & Electronics AG in vier von sechs Produktbereichen Weltmarktführer.



Die Kunden der LPKF Laser & Electronics AG nutzen LPKF-Technologie bei der Herstellung von Solarzellen, für das Schweißen von Kunststoffen und die Entwicklung und Bearbeitung von Leiterplatten. Einen wesentlichen Beitrag zum Erfolg leistet die Produktlinie der LPKF Laser & Electronics AG, LDS, bei der ein Laser Leiterstrukturen auf dreidimensionalen Kunststoffkörpern anlegt, auf denen anschließend metallische Leiterbahnen aufgebracht werden.



Im Geschäftsjahr 2015 hat die LPKF Laser & Electronics AG einen Umsatz von 87,3 Mio. Euro erzielt. Ca. 87% ihrer Produkte hat die LPKF Laser & Electronics AG an ausländische Kunden geliefert. Dabei wurde die LPKF Laser & Electronics AG von Tochtergesellschaften und Handelsvertretungen in der ganzen Welt unterstützt. (23.01.2018/ac/a/nw)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Frankfurt am Main (www.aktiencheck.de) - LPKF Laser-Aktienanalyse von der EQUI.TS GmbH:Thomas J. Schießle und Daniel Großjohann, Aktienanalysten der EQUI.TS GmbH, stufen in einer aktuellen Aktienanalyse der Aktie der LPKF Laser & Electronics AG (ISIN: DE0006450000, WKN: 645000, Ticker-Symbol: LPK, Nasdaq OTC-Symbol: LPKFF) von "halten" auf "kaufen" hoch.LPKF habe nach Überzeugung der Fachanalysten der Research-Boutique EQUI.TS GmbH in Q4 17 einen Schlussspurt abgeliefert; die Guidance für 2017 dürfte also erreicht worden sein. Nach dem zurückliegenden Jahr der Neuausrichtung - was Produkte und Kostenstrukturen beträfe - dürfte LPKF 2018ff. wieder auf einen Wachstumskurs einschwenken, so die Experten. Die EQUI.TS-Schätzreihe, Zielkurs und Anlageurteil würden angehoben.Traditionell würden anlässlich der Veröffentlichung der vorläufigen Jahreszahlen Anfang Februar erstmals die Guidance für das laufende Geschäftsjahr veröffentlicht werden. Die branchenspezifischen Wachstumsbedingungen hätten sich in den letzten Wochen verbessert. Es bestünde somit die Chance, dass die momentan noch schwache Profitabilität in den kommenden Quartalen kräftiger, als von den Fachanalysten vor Monaten noch gedacht, erhöht werden könne.Die Basis sei vielversprechend. Zum 30.09.2017 stand die Book-to-Bill-Ratio bekanntlich bei 127,9%. Ebenfalls ein historisch hohes Niveau hätte damals der Konzern-Orderbestand mit EUR 47,5 Mio. erreicht. Dämpfend wirke allerdings der jüngst immer stärker gewordene Euro. Innovative Produkte seien umso wichtiger, würden die Experten betonen.Börsenplätze LPKF Laser-Aktie:XETRA-Aktienkurs LPKF Laser-Aktie:9,93 EUR +1,33% (23.01.2018, 10:55)Tradegate-Aktienkurs LPKF Laser-Aktie:10,00 EUR +1,99% (23.01.2018, 11:15)