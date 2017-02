Riexinger weiter: "Befristungen machen das Leben unplanbar. Für Arbeitgeber sind sie ein beliebtes Druckmittel - wer nicht permanent 200% gibt, muss fürchten, seinen Job zu verlieren. Was für ein Hohn, dass ausgerechnet im Familienministerium viele junge Beschäftigte Arbeitsverträge mit Zeitzünder haben.



Die Bundesregierung gibt sich in der Person von Arbeitsministerin Nahles als Kämpferin für gute Arbeit. Zugleich hat sich allein im Bundesministerium für Inneres und Justiz die Anzahl der sachgrundlos befristet Beschäftigten innerhalb von drei Jahren versechsfacht.



Die GroKo übertrifft sogar die privaten Konzerne in ihrer unsozialen Beschäftigungspolitik - und das völlig ohne Grund: Jedes Jahr fährt der Staat Mehreinnahmen ein. DIE LINKE fordert die Abschaffung der sachgrundlosen Befristung und fordert ein neues Normalarbeitsverhältnis."



Die vollständigen Zahlen gehen auf eine aktuelle Anfrage der Bundestagsabgeordneten Jutta Krellmann (DIE LINKE) zurück und können auf Anfrage gerne eingesehen werden. (Pressemitteilung vom 07.02.2017) (08.02.2017/ac/a/m)







