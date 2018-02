Berlin (www.aktiencheck.de) - Von Hartz IV-Sanktionen sind auch Familien mit Kindern betroffen, so DIE LINKE in einer aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung:Das Hartz IV-Unrecht richtet sich auch gegen die Kleinsten in unserer Gesellschaft. Das allen Eltern zustehende Kindergeld wird ausgerechnet bei Hartz-IV-Beziehern mit dem Regelsatz verrechnet. Hinzu kommt, dass die Sanktionen auch gegen Familien mit Kindern verhängt werden. Jede Sanktion bedeutet, dass die eh schon karge Hartz IV-Leistung gekürzt wird. Wenn die Eltern sanktioniert werden, schrumpft das Haushaltsgeld, das der gesamten Familie zur Verfügung steht. Wer als Kind armer Eltern zur Welt kommt, der hat deutlich schlechtere Chancen. Sanktionen gefährden das Kindeswohl und gehören abgeschafft.Zum Hintergrund: Zwischen Oktober 2016 und September 2017 wurden rund 954.000 Hartz IV-Bezieher und -Bezieherinnen sanktioniert. In 310.000 der betroffenen Haushalte leben auch Kinder, in 96.000 Haushalten mit nur einem Elternteil. (Pressemitteilung vom 25.02.2018) (26.02.2018/ac/a/m)