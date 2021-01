Xetra-Aktienkurs LEONI-Aktie:

11,19 EUR -4,68% (29.01.2021, 09:29)



Tradegate-Aktienkurs LEONI-Aktie:

11,17 EUR -4,28% (29.01.2021, 09:45)



ISIN LEONI-Aktie:

DE0005408884



WKN LEONI-Aktie:

540888



Ticker-Symbol LEONI-Aktie:

LEO



Nasdaq OTC Ticker-Symbol LEONI-Aktie:

LNNNF



Kurzprofil LEONI AG:



LEONI (ISIN: DE0005408884, WKN: 540888, Ticker-Symbol: LEO, NASDAQ OTC-Symbol: LNNNF) ist ein globaler Anbieter von Produkten, Lösungen und Dienstleistungen für das Energie- und Datenmanagement in der Automobilbranche und weiteren Industrien. Die Wertschöpfungskette umfasst Drähte, optische Fasern, standardisierte Leitungen, Spezialkabel und konfektionierte Systeme sowie intelligente Produkte und Smart Services. LEONI unterstützt seine Kunden als Innovationspartner und Lösungsanbieter mit ausgeprägter Entwicklungs- und Systemkompetenz. Die börsennotierte Unternehmensgruppe beschäftigt rund 95.000 Mitarbeiter in 32 Ländern und erzielte 2019 einen vorläufigen Konzernumsatz von 4,8 Mrd. Euro. (29.01.2021/ac/a/nw)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Frankfurt (www.aktiencheck.de) - LEONI-Aktienanalyse von Analyst Sven Diermeier von Independent Research:Sven Diermeier, Aktienanalyst von Independent Research, bestätigt in einer aktuellen Aktienanalyse das "verkaufen"-Rating für die Aktie des Automobilzulieferers LEONI AG (ISIN: DE0005408884, WKN: 540888, Ticker-Symbol: LEO, NASDAQ OTC-Symbol: LNNNF).Die operativen Eckdaten für das Geschäftsjahr 2020 seien (deutlich) besser als von dem Analysten erwartet ausgefallen (Umsatz: -15% auf rund 4,14 (Vj.: 4,85; Analysten-Prognose: 4,01) Mrd. Euro; bereinigtes EBIT: -57 (Vj.: -66; Analysten-Prognose: -110) Mio. Euro). Damit sei das bereinigte EBIT im vierten Quartal 2020 (+63 (Vj.: -66) Mio. Euro) das erste Mal seit Q3 2018 positiv ausgefallen. Der freie Cashflow habe sich verbessert gezeigt (Q4 2020: +126 (Vj.: +84) Mio. Euro; Gj. 2020: -53 (Vj.: -308) Mio. Euro). Allerdings seien in Q4 2020 erneut hohe Sonderbelastungen angefallen, sodass das berichtete EBIT erneut deutlich negativ ausgefallen sei (Q4 2020: -71 (Vj.: -162) Mio. Euro; Gj. 2020: -288 (Vj.: -384; Analysten-Prognose: -216) Mio. Euro). Damit werde sich die ohnehin niedrige Eigenkapitalbasis (per 30.09.2020: 362 Mio. Euro; Eigenkapitalquote per 30.09.2020: 10,2%) per 31.12.2020 weiter reduziert haben.Insgesamt seien die Eckdaten gemischt ausgefallen, wobei das bereinigte Q4-EBIT sowie die bereinigte Q4-EBIT-Marge (5,0%) positiv hervorgestochen seien. Der Ausblick für 2021 sei unkonkret ausgefallen (Erholung der Umsätze, Ergebnisverbesserung). Schon allein aufgrund des "Covid-19-Quartals" (Q2 2020) sowie den Fortschritten beim Restrukturierungs- und Effizienzsteigerungsprogramm seien Umsatz- und Ergebnisverbesserungen für 2021 zu erwarten. Das Unternehmen müsse aber nun unter Beweis stellen, dass das Q4 ergebnisseitig kein "positiver Ausrutscher" gewesen sei. Der Analyst habe seine Prognosen angepasst (u.a. EPS 2020e: -9,71 (alt: -7,67) Euro; EPS 2021e: +0,69 (alt: +0,03) Euro).In Erwartung eines negativen Gesamtertrags (zwölf Monate) - nach dem deutlichen Kursanstieg (drei Monate: +140%) - lautet das Votum für die LEONI-Aktie nach wie vor "verkaufen", so Sven Diermeier, Aktienanalyst von Independent Research. Das Kursziel werde von 5,70 auf 8,00 Euro erhöht. (Analyse vom 29.01.2021)Börsenplätze LEONI-Aktie: