Kurzprofil LEONI AG:



LEONI (ISIN: DE0005408884, WKN: 540888, Ticker-Symbol: LEO, NASDAQ OTC-Symbol: LNNNF) ist ein globaler Anbieter von Produkten, Lösungen und Dienstleistungen für das Energie- und Datenmanagement in der Automobilbranche und weiteren Industrien. Die Wertschöpfungskette umfasst Drähte, optische Fasern, standardisierte Leitungen, Spezialkabel und konfektionierte Systeme sowie intelligente Produkte und Smart Services. LEONI unterstützt seine Kunden als Innovationspartner und Lösungsanbieter mit ausgeprägter Entwicklungs- und Systemkompetenz. Die börsennotierte Unternehmensgruppe beschäftigt rund 95.000 Mitarbeiter in 32 Ländern und erzielte 2019 einen vorläufigen Konzernumsatz von 4,8 Mrd. Euro. (12.11.2020/ac/a/nw)



Frankfurt (www.aktiencheck.de) - LEONI-Aktienanalyse von Analyst Sven Diermeier von Independent Research:Sven Diermeier, Aktienanalyst von Independent Research, bestätigt in einer aktuellen Aktienanalyse das "verkaufen"-Rating für die Aktie des Automobilzulieferers LEONI AG (ISIN: DE0005408884, WKN: 540888, Ticker-Symbol: LEO, NASDAQ OTC-Symbol: LNNNF).Das Q3-Zahlenwerk sei durch die Covid-19-Pandemie belastet gewesen (Umsatzrückgang), jedoch würden die Effizienzsteigerungsmaßnahmen (VALUE 21) Wirkung zeigen (Ergebnisverbesserungen, aber nach wie vor auf der Ergebnisebene defizitär). Insgesamt sei das Zahlenwerk gemischt ausgefallen (Umsatz inline, EBIT (berichtet und bereinigt): deutlich über den Analystenprognosen, EPS unter der Analystenprognose). Die ohnehin kritischen Bilanz- und Verschuldungskennzahlen hätten sich im Quartalverlauf (per 30.09.) weiter verschlechtert (u.a. Gearing: 415%).Positiv werte Diermeier die Aussage, dass LEONI bei der Umsetzung von VALUE21 dem eigenen Plan voraus sei. Die positiven Studienergebnisse zum Covid-19-Impfstoff von Pfizer/BioNTech würden nach Meinung des Analysten die Wahrscheinlichkeit einer dynamischen globalen Konjunkturerholung erhöhen, wovon LEONI seines Erachtens profitieren sollte. Die Trends in der Automobilindustrie (u.a. steigender Anteil an E-Mobilität) würden LEONI nach Erachten des Analysten tendenziell entgegenkommen. Negativ werte Diermeier, dass LEONI im Rahmen des Q3-Berichts explizit auf das Risiko weitere Wertberichtigungen und Drohverlustrückstellungen hingewiesen habe (das sei im Q2-Bericht nicht der Fall gewesen).Sven Diermeier, Analyst von Independent Research, stuft die LEONI-Aktie weiterhin mit "verkaufen" ein. Das Kursziel werde von 5,80 Euro auf 5,70 Euro gesenkt. (Analyse vom 12.11.2020)Börsenplätze LEONI-Aktie: