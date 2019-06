ISIN LEONI-Aktie:

DE0005408884



WKN LEONI-Aktie:

540888



Ticker-Symbol LEONI-Aktie:

LEO



Nasdaq OTC Ticker-Symbol LEONI-Aktie:

LNNNF



Kurzprofil LEONI AG:



Der Name LEONI (ISIN: DE0005408884, WKN: 540888, Ticker-Symbol: LEO, NASDAQ OTC-Symbol: LNNNF) steht weltweit für erstklassige Kabel-, System- und Entwicklungskompetenz. Die innovativen Lösungen kommen im Automobilbau und in Schlüsselbranchen der Wirtschaft wie der Telekommunikation, IT, Gesundheit und Energie zum Einsatz. Ausgestattet mit leistungsstarken Funktionen sorgen sie für beste Verbindungen in nahezu allen Bereichen des modernen Lebens.



Als international tätiger Anbieter von Drähten, optischen Fasern, Kabeln und Kabelsystemen hält LEONI mit den Veränderungen einer immer stärker vernetzten Welt seit Jahrzehnten Schritt. Das hat das Unternehmen zu einem gefragten Partner und Entwicklungslieferanten zahlreicher globaler Industrieunternehmen gemacht. Mit seinen Ideen und Entwicklungen trägt es zu mehr Effizienz, Sicherheit und Umweltfreundlichkeit ihrer Innovationen bei.



Im Jahr 1917 gegründet, zählt LEONI heute zu den führenden Unternehmen für Kabeltechnologie in Europa. Mehr als 82.000 hoch qualifizierte Mitarbeiter in 31 Ländern arbeiten gemeinsam daran, die führende Marktposition weltweit zu sichern und auszubauen. Dabei konzentriert das Unternehmen sein Geschäft auf die wachstumsintensiven Kernmärkte Automobile & Nutzfahrzeuge, Industrie & Gesundheitswesen, Kommunikation & Infrastruktur, Haus- & Elektrogeräte, Drähte & Litzen.



LEONI verfügt über ein einzigartiges Produkt-, Technologie- und Leistungsportfolio, das schon heute nahezu alle Bereiche der Kabeltechnik abdeckt und durch neue umweltfreundliche Lösungen beständig erweitert wird. Als einer der ersten Kabelhersteller der Welt hat das Unternehmen mit Green Technology eine ganzheitliche Nachhaltigkeitsstrategie entwickelt. Sie unterstreicht das klare Bekenntnis zu verantwortungsvollem Handeln entlang der gesamten Wertschöpfungskette. (07.06.2019/ac/a/nw)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Haar (www.aktiencheck.de) - LEONI-Aktienanalyse von "Vorstandswoche.de":Die Aktienexperten von "Vorstandswoche.de" nehmen in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Automobilzulieferers LEONI AG (ISIN: DE0005408884, WKN: 540888, Ticker-Symbol: LEO, NASDAQ OTC-Symbol: LNNNF) unter die Lupe.Wenn eine Aktie von 50 Euro auf 14,25 Euro binnen eines Jahres stürze, müsse viel passiert sein. Leser der Vorstandswoche seien wiederholt vor dem Automobilzulieferer gewarnt worden. Keiner habe vor der Aktie so intensiv wie die Vorstandswoche gewarnt. Wer den Verkaufshinweisen der Experten gefolgt sei, habe sich immense Verluste ersparen können. Operativ laufe es bei LEONI nicht. Planzahlenverfehlungen würden zum guten Ton gehören, die Kommunikation mit dem Kapitalmarkt sei dürftig. Fraud-Fälle, die zu einem Cash-Abfluss geführt hätten, seien ebenso wie verpennte Tendenzen in der Branche ein Markenzeichen von LEONI.Aufsichtsrat und Vorstand würden in einen Sack gehören, der dann von den kursgebeutelten Aktionären gleichermaßen geknüppelt werden sollte. Das jüngste Zahlenwerk zum 30. März sei dürftig gewesen, die Gesamtjahresprognose 2019 sei kassiert und auf "wir wissen es nicht" gestellt worden. Das rechtfertige keinen Aktienkurs von 14,25 Euro, der einem Börsenwert von 463 Mio. Euro entspreche. Der Gesamtunternehmenswert inklusive Schulden (so genannter Enterprise Value) betrage gar schwer verdauliche 1,84 Mrd. Euro. Ein Grund mehr, warum aktivistische Investoren oder solche aus der Private-Equity-Ecke einen Sicherheitsabstand zu LEONI halten sollten. Wie im Markt zu hören sei, möchten größere Hedge-Fonds Bilanz und Geschäftsmodell nochmal intensiver beleuchten und sich naturgemäß entsprechend short positionieren. Sollte auch das Q2 ähnlich übel verlaufen und der Vorstand keine Prognose fürs Gesamtjahr geben können, werde LEONI zeitnah frisches Geld brauchen, und dann seien einstellige Kurse wahrscheinlicher als Kurse, die über 15 Euro lauten würden.Wer entgegen den wiederholten Warnungen der Experten von "Vorstandswoche.de" immer noch engagiert ist, sollte sein Kapital retten. Ihre letzte Verkaufsempfehlung habe gelautet: Die Aktie werde eher bei 10 Euro notieren als bei 20 Euro. Das sei auf einem guten Weg. (Analyse vom 07.06.2019)Börsenplätze LEONI-Aktie:Xetra-Aktienkurs LEONI-Aktie:13,785 EUR +1,96% (07.06.2019, 12:32)Tradegate-Aktienkurs LEONI-Aktie:13,76 EUR +0,88% (07.06.2019, 12:36)