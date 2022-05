Xetra-Aktienkurs LEONI-Aktie:

8,64 EUR -3,19% (02.05.2022, 17:36)



Tradegate-Aktienkurs LEONI-Aktie:

8,60 EUR +2,99% (02.05.2022, 17:36)



ISIN LEONI-Aktie:

DE0005408884



WKN LEONI-Aktie:

540888



Ticker-Symbol LEONI-Aktie:

LEO



Nasdaq OTC Ticker-Symbol LEONI-Aktie:

LNNNF



Kurzprofil LEONI AG:



LEONI (ISIN: DE0005408884, WKN: 540888, Ticker-Symbol: LEO, NASDAQ OTC-Symbol: LNNNF) ist ein globaler Anbieter von Produkten und Lösungen für das Energie- und Datenmanagement in der Automobilbranche und weiteren Industrien. Die Wertschöpfungskette umfasst Drähte, optische Fasern, standardisierte Leitungen und Spezialkabel bis hin zu kundenspezifisch entwickelten Bordnetz-Systemen und zugehörigen Komponenten sowie Dienstleistungen. LEONI unterstützt seine Kunden als Innovationspartner und Lösungsanbieter mit ausgeprägter Entwicklungs- und Systemkompetenz. (02.05.2022/ac/a/nw)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - LEONI-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Jochen Kauper vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Automobilzulieferers LEONI AG (ISIN: DE0005408884, WKN: 540888, Ticker-Symbol: LEO, NASDAQ OTC-Symbol: LNNNF) unter die Lupe.Der Nürnberger Konzern habe am Freitag nach Börsenschluss vorläufige Zahlen für das erste Quartal vorgeselgt. Der Automobilzulieferer erwarte für Q1 einen Umsatz von rund 1,26 Mrd. Euro (Q1 2021: 1,35 Mrd. Euro). Das EBIT werde bei minus 17 Mio. Euro liegen (Q1 2021: 29 Mio. Euro). Damit könne LEONI bei Anlegern und Analysten keine Pluspunkte sammeln. Die Aktie gehe auf Tauchstation.Schon seit Jahren kämpfe der Spezialist für Kabelbäume mit strukturellen Problemen. Die Ukraine-Krise habe die Sorgenfalten bei Vorstand Aldo Kamper weiter verschärft. LEONI beschäftige insgesamt 100.000 Mitarbeiter an 28 Standorten, davon rund 7.000 Mitarbeiter an den zwei Ukraine-Standorten Kolomyia und Stryj. Bereits Ende März habe der Automobilzulieferer gewarnt, v.a. wegen der Ukraine-Krise das ursprünglich ausgegebene Ziel von Einnahmen i.H.v. rund 5 Mrd. Euro nicht halten zu können.Mehr Details werde LEONI auf der Pressekonferenz zu den Quartalszahlen am 11.Mai bekannt geben. Bis dahin sollten Anleger nach wie vor um die Aktie einen großen Bogen machen, so Jochen Kauper vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 02.05.2022)Börsenplätze LEONI-Aktie: