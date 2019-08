ISIN LEONI-Aktie:

DE0005408884



WKN LEONI-Aktie: 540888

540888



Ticker-Symbol LEONI-Aktie: LEO

LEO



Nasdaq OTC Ticker-Symbol LEONI-Aktie: LNNNF

LNNNF



Kurzprofil LEONI AG:



Der Name LEONI (ISIN: DE0005408884, WKN: 540888, Ticker-Symbol: LEO, NASDAQ OTC-Symbol: LNNNF) steht weltweit für erstklassige Kabel-, System- und Entwicklungskompetenz. Die innovativen Lösungen kommen im Automobilbau und in Schlüsselbranchen der Wirtschaft wie der Telekommunikation, IT, Gesundheit und Energie zum Einsatz. Ausgestattet mit leistungsstarken Funktionen sorgen sie für beste Verbindungen in nahezu allen Bereichen des modernen Lebens.



Als international tätiger Anbieter von Drähten, optischen Fasern, Kabeln und Kabelsystemen hält LEONI mit den Veränderungen einer immer stärker vernetzten Welt seit Jahrzehnten Schritt. Das hat das Unternehmen zu einem gefragten Partner und Entwicklungslieferanten zahlreicher globaler Industrieunternehmen gemacht. Mit seinen Ideen und Entwicklungen trägt es zu mehr Effizienz, Sicherheit und Umweltfreundlichkeit ihrer Innovationen bei.



Im Jahr 1917 gegründet, zählt LEONI heute zu den führenden Unternehmen für Kabeltechnologie in Europa. Mehr als 82.000 hoch qualifizierte Mitarbeiter in 31 Ländern arbeiten gemeinsam daran, die führende Marktposition weltweit zu sichern und auszubauen. Dabei konzentriert das Unternehmen sein Geschäft auf die wachstumsintensiven Kernmärkte Automobile & Nutzfahrzeuge, Industrie & Gesundheitswesen, Kommunikation & Infrastruktur, Haus- & Elektrogeräte, Drähte & Litzen.



LEONI verfügt über ein einzigartiges Produkt-, Technologie- und Leistungsportfolio, das schon heute nahezu alle Bereiche der Kabeltechnik abdeckt und durch neue umweltfreundliche Lösungen beständig erweitert wird. Als einer der ersten Kabelhersteller der Welt hat das Unternehmen mit Green Technology eine ganzheitliche Nachhaltigkeitsstrategie entwickelt. Sie unterstreicht das klare Bekenntnis zu verantwortungsvollem Handeln entlang der gesamten Wertschöpfungskette. (28.08.2019/ac/a/nw)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - LEONI-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Simon Seeser vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Automobilzulieferers LEONI AG (ISIN: DE0005408884, WKN: 540888, Ticker-Symbol: LEO, NASDAQ OTC-Symbol: LNNNF) unter die Lupe.Für das Papier des Nürnberger Kabel- und Bordnetzspezialisten laufe es in den letzten zwei Tagen richtig gut. Am Montag habe es die LEONI-Aktie bereits geschafft, über der psychologisch wichtigen 10-Euro-Marke zu schließen. Und auch am Dienstag habe sich die Rally fortgesetzt. In den letzten zwei Tagen habe die ELONI-Aktie in der Spitze um 14% zulegen können. Kein Wunder, dass hier erste Leeverkäufer Gewinne mitnehmen und ihre Shortposition abbauen würden.Der Kursanstieg sei aber fundamental unbegründet. Es handele sich hier wahrscheinlich nur um eine technische Gegenbewegung, nachdem die LEONI-Aktie in den letzten sieben Monaten in der Spitze fast 75% an Wert verloren habe."Der Aktionär" empfehle weiterhin an der Seitenlinie zu bleiben, so Simon Seeser vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 28.08.2019)Börsenplätze LEONI-Aktie:Xetra-Aktienkurs LEONI-Aktie:10,38 EUR +0,29% (28.08.2019, 10:59)Tradegate-Aktienkurs LEONI-Aktie:10,38 EUR +0,48% (28.08.2019, 11:20)