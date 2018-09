ISIN LEONI-Aktie:

Kurzprofil LEONI AG:



Der Name LEONI (ISIN: DE0005408884, WKN: 540888, Ticker-Symbol: LEO, NASDAQ OTC-Symbol: LNNNF) steht weltweit für erstklassige Kabel-, System- und Entwicklungskompetenz. Die innovativen Lösungen kommen im Automobilbau und in Schlüsselbranchen der Wirtschaft wie der Telekommunikation, IT, Gesundheit und Energie zum Einsatz. Ausgestattet mit leistungsstarken Funktionen sorgen sie für beste Verbindungen in nahezu allen Bereichen des modernen Lebens.



Als international tätiger Anbieter von Drähten, optischen Fasern, Kabeln und Kabelsystemen hält LEONI mit den Veränderungen einer immer stärker vernetzten Welt seit Jahrzehnten Schritt. Das hat das Unternehmen zu einem gefragten Partner und Entwicklungslieferanten zahlreicher globaler Industrieunternehmen gemacht. Mit seinen Ideen und Entwicklungen trägt es zu mehr Effizienz, Sicherheit und Umweltfreundlichkeit ihrer Innovationen bei.



Im Jahr 1917 gegründet, zählt LEONI heute zu den führenden Unternehmen für Kabeltechnologie in Europa. Mehr als 82.000 hoch qualifizierte Mitarbeiter in 31 Ländern arbeiten gemeinsam daran, die führende Marktposition weltweit zu sichern und auszubauen. Dabei konzentriert das Unternehmen sein Geschäft auf die wachstumsintensiven Kernmärkte Automobile & Nutzfahrzeuge, Industrie & Gesundheitswesen, Kommunikation & Infrastruktur, Haus- & Elektrogeräte, Drähte & Litzen.



LEONI verfügt über ein einzigartiges Produkt-, Technologie- und Leistungsportfolio, das schon heute nahezu alle Bereiche der Kabeltechnik abdeckt und durch neue umweltfreundliche Lösungen beständig erweitert wird. Als einer der ersten Kabelhersteller der Welt hat das Unternehmen mit Green Technology eine ganzheitliche Nachhaltigkeitsstrategie entwickelt. Sie unterstreicht das klare Bekenntnis zu verantwortungsvollem Handeln entlang der gesamten Wertschöpfungskette. (06.09.2018/ac/a/d)



Schwarzach am Main (www.aktiencheck.de) - LEONI-Aktie kam möglicherweise übertrieben stark unter die Räder - AktienanalyseWährend ganz Deutschland in den vergangenen Monaten unter der Hitze stöhnte, war der Sommer für die Aktionäre von LEONI (ISIN: DE0005408884, WKN: 540888, Ticker-Symbol: LEO, NASDAQ OTC-Symbol: LNNNF) ziemlich "verregnet", so die Experten vom "ZertifikateJournal" in einer aktuellen Veröffentlichung.Die Aktie des Automobilzulieferers habe ihre im Januar begonnene Talfahrt im Sog des Zollstreits zwischen den USA und China beschleunigt. Verglichen mit dem Jahreshoch habe der Titel satte 48 Prozent eingebüßt. Ein Blick in den Mitte August vorgelegten Halbjahresbericht lege nahe, dass die Korrektur übertrieben sei. Schließlich habe LEONI die Umsatzprognose für das Gesamtjahr sogar leicht angehoben. Demnach rechne der Konzern nun mit Erlösen von mindestens 5,1 Mrd. Euro, zuvor sei von 5,0 Mrd. Euro die Rede gewesen.Die schwache Profitabilität und der Abfluss freier Mittel von 29 Mio. Euro im zweiten Quartal hätten den einen oder anderen Börsianer zwar beunruhigt. Doch anders als andere Autozulieferer habe LEONI immerhin keine Gewinnwarnung ausgegeben. Zudem gebe es noch immer Hoffnungen auf ein gütliches Ende der internationalen Handelsstreitigkeiten. Ebenfalls positiv: Vorstand Karl Hans Konrad Gadesmann hat Mitte August 3.000 Aktien zu jeweils knapp 36,25 Euro gekauft, Aufsichtsrat Klaus Probst sogar 7.000 Stück zu jeweils rund 38,80 Euro, so die Experten vom "ZertifikateJournal". (Ausgabe 35/2018)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Xetra-Aktienkurs LEONI-Aktie:33,15 EUR -7,94% (06.09.2018, 17:35)Tradegate-Aktienkurs LEONI-Aktie:33,10 EUR -7,88% (06.09.2018, 18:49)