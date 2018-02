Tradegate-Aktienkurs LEONI-Aktie:

Kurzprofil LEONI AG:



Der Name LEONI (ISIN: DE0005408884, WKN: 540888, Ticker-Symbol: LEO, NASDAQ OTC-Symbol: LNNNF) steht weltweit für erstklassige Kabel-, System- und Entwicklungskompetenz. Die innovativen Lösungen kommen im Automobilbau und in Schlüsselbranchen der Wirtschaft wie der Telekommunikation, IT, Gesundheit und Energie zum Einsatz. Ausgestattet mit leistungsstarken Funktionen sorgen sie für beste Verbindungen in nahezu allen Bereichen des modernen Lebens.



Als international tätiger Anbieter von Drähten, optischen Fasern, Kabeln und Kabelsystemen hält LEONI mit den Veränderungen einer immer stärker vernetzten Welt seit Jahrzehnten Schritt. Das hat das Unternehmen zu einem gefragten Partner und Entwicklungslieferanten zahlreicher globaler Industrieunternehmen gemacht. Mit seinen Ideen und Entwicklungen trägt es zu mehr Effizienz, Sicherheit und Umweltfreundlichkeit ihrer Innovationen bei.



Im Jahr 1917 gegründet, zählt LEONI heute zu den führenden Unternehmen für Kabeltechnologie in Europa. Mehr als 82.000 hoch qualifizierte Mitarbeiter in 31 Ländern arbeiten gemeinsam daran, die führende Marktposition weltweit zu sichern und auszubauen. Dabei konzentriert das Unternehmen sein Geschäft auf die wachstumsintensiven Kernmärkte Automobile & Nutzfahrzeuge, Industrie & Gesundheitswesen, Kommunikation & Infrastruktur, Haus- & Elektrogeräte, Drähte & Litzen.



LEONI verfügt über ein einzigartiges Produkt-, Technologie- und Leistungsportfolio, das schon heute nahezu alle Bereiche der Kabeltechnik abdeckt und durch neue umweltfreundliche Lösungen beständig erweitert wird. Als einer der ersten Kabelhersteller der Welt hat das Unternehmen mit Green Technology eine ganzheitliche Nachhaltigkeitsstrategie entwickelt. Sie unterstreicht das klare Bekenntnis zu verantwortungsvollem Handeln entlang der gesamten Wertschöpfungskette. (08.02.2018/ac/a/d)



Stuttgart (www.aktiencheck.de) - LEONI-Aktienanalyse von Frank Biller, Investmentanalyst von der LBBW:Frank Biller, Investmentanalyst der LBBW, bestätigt in einer aktuellen Aktienanalyse sein Anlagevotum für die Aktie des Autozulieferers und Kabelherstellers LEONI AG (ISIN: DE0005408884, WKN: 540888, Ticker-Symbol: LEO, NASDAQ OTC-Symbol: LNNNF).LEONI habe Eckdaten für das Geschäftsjahr 2017 berichtet. Mit einem Umsatz von 4,9 Mrd. EUR (VJ 4,4 Mrd. EUR) und einem EBIT von 225 Mio. EUR (VJ 78,1 Mio. EUR) seien die Markterwartungen (Konsens: 4.817 Mio. EUR bzw. 220,5 Mio. EUR) und auch die Unternehmensprognose (rd. 4,8 Mrd. EUR bzw. rd. 220 Mio. EUR) übertroffen worden. Das Unternehmen verweise dabei auf eine erfreuliche Nachfrage nach den angebotenen Produkten, Systemen und Dienstleistungen mit steigender Tendenz.Die operative Marge in 2017 habe sich auf 4,6% (VJ 1,8%) verbessert. Hierbei zu berücksichtigen seien jedoch positive Effekte von rund 30 Mio. EUR in 2017 aus dem Verkauf der Hausgeräteaktivitäten und einer Versicherungsentschädigung und negative Effekte von rund 70 Mio. EUR in 2016 durch einen Betrugsschaden sowie Restrukturierungsaufwendungen. Bereinigt um diese Effekte habe sich das EBIT auf 195 Mio. EUR (VJ 148 Mio. EUR) bzw. die adj. Marge auf 4,0% (VJ 3,3%) verbessert. Für Q4/17 ermittle der Analyst einen Umsatz von rund 1,27 Mrd. EUR (+13%) und ein EBIT von rund 42 Mio. EUR (+45%). Die operative Marge läge damit bei 3,3% (vs. 2,6%). Den positiven Effekten aus zusätzlichen Deckungsbeiträgen hätten in Q4/17 höhere Vorleistungen und Anlaufkosten für Bordnetz-Projekte an neuen Standorten sowie Investitionen in die Digitalisierung gegenübergestanden.Der Analyst werde seine Umsatzschätzungen nach den finalen Zahlen am 20.03.18 überarbeiten. Da seine EBIT-Schätzung für 2017 nahezu exakt die Eckdaten treffe, bestätige er seine Ergebnisprognosen. Ebenfalls unverändert liege das Kursziel von 61,00 EUR je LEONI-Aktie, welches er auf Basis eines DCF- und Peergroupmodells ermittle. Die Aktie sei damit fair bewertet. Zwar dürfte das Unternehmen weiterhin von der Elektrifizierung der Automobilflotte profitieren. Diese positiven Aussichten seien schon ausreichend im Kurs eingepreist. Als Hauptrisiken für den Investment Case sehe er eine höhere als von ihm erwartete Automobilproduktion oder einen schnelleren Erfolg der Elektroautos.Frank Biller, Investmentanalyst der LBBW, bestätigt seine "halten"-Empfehlung für die LEONI-Aktie. (Analyse vom 08.02.2018)Börsenplätze LEONI-Aktie:Xetra-Aktienkurs LEONI-Aktie:56,20 EUR -4,00% (08.02.2018, 17:35)