Tradegate-Aktienkurs LEG Immobilien-Aktie:

106,55 EUR -4,65% (09.03.2020, 08:49)



ISIN LEG Immobilien-Aktie:

DE000LEG1110



WKN LEG Immobilien-Aktie:

LEG111



Ticker-Symbol LEG Immobilien-Aktie:

LEG



Nasdaq OTC Ticker-Symbol LEG Immobilien-Aktie:

LEGIF



Kurzprofil LEG Immobilien AG:



Die LEG Immobilien AG (ISIN: DE000LEG1110, WKN: LEG111, Ticker-Symbol: LEG, Nasdaq OTC-Symbol: LEGIF) ist mit etwa 134.000 Mietwohnungen und ca. 360.000 Bewohnern ein führendes börsennotiertes Wohnungsunternehmen in Deutschland. In Nordrhein-Westfalen ist das Unternehmen mit acht Niederlassungen und mit persönlichen Ansprechpartnern vor Ort vertreten. Die LEG erzielte im Geschäftsjahr 2018 Erlöse aus Vermietung und Verpachtung von rund 767 Millionen Euro. (09.03.2020/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - LEG Immobilien-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thomas Bergmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der LEG Immobilien AG (ISIN: DE000LEG1110, WKN: LEG111, Ticker-Symbol: LEG, Nasdaq OTC-Symbol: LEGIF) unter die Lupe.Steigende Mieten hätten dem Düsseldorfer Wohnungskonzern 2019 zu mehr Gewinn verholfen. Wegen des Verkaufs von 3.400 Wohneinheiten im zweiten Quartal habe der operative Gewinn am unteren Ende der angepeilten Spanne gelegen. Für 2020 rechne LEG Immobilien aufgrund der anhaltend hohen Nachfrage nach Wohnraum mit einer Fortsetzung der Entwicklung. Die Dividende solle um sieben Cent auf 3,60 Euro je Aktie erhöht werden. Die Dividendenrendite liege folglich bei 3,4%, die FFO-Rendite bei 4,7%.Im Vergleich zu Branchenprimus Vonovia seien die Renditen höher, was u.a. am relativ niedrigen Verschuldungsgrad von 37,7% liegen dürfte. "Der Aktionär" favorisiere jedoch Vonovia, weil der Bochumer Konzern breiter aufgestellt sei und mehr Wachstums- und Optimierungspotenzial habe. Zudem notiere Vonovia unter dem NAV, bei dem das Dienstleistungsgeschäft gar nicht eingerechnet sei, so Thomas Bergmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 09.03.2020)Börsenplätze LEG Immobilien-Aktie:XETRA-Aktienkurs LEG Immobilien-Aktie:111,95 EUR -2,69% (06.03.2020, 17:35)