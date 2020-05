XETRA-Aktienkurs LEG Immobilien-Aktie:

106,70 EUR -0,98% (27.05.2020, 17:35)



Tradegate-Aktienkurs LEG Immobilien-Aktie:

107,08 EUR -0,65% (27.05.2020, 17:28)



ISIN LEG Immobilien-Aktie:

DE000LEG1110



WKN LEG Immobilien-Aktie:

LEG111



Ticker-Symbol LEG Immobilien-Aktie:

LEG



Nasdaq OTC Ticker-Symbol LEG Immobilien-Aktie:

LEGIF



Kurzprofil LEG Immobilien AG:



Die LEG Immobilien AG (ISIN: DE000LEG1110, WKN: LEG111, Ticker-Symbol: LEG, Nasdaq OTC-Symbol: LEGIF) ist mit etwa 134.000 Mietwohnungen und ca. 360.000 Bewohnern ein führendes börsennotiertes Wohnungsunternehmen in Deutschland. In Nordrhein-Westfalen ist das Unternehmen mit acht Niederlassungen und mit persönlichen Ansprechpartnern vor Ort vertreten. Die LEG erzielte im Geschäftsjahr 2018 Erlöse aus Vermietung und Verpachtung von rund 767 Millionen Euro. (27.05.2020/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - LEG Immobilien-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thobias Quaß vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der LEG Immobilien AG (ISIN: DE000LEG1110, WKN: LEG111, Ticker-Symbol: LEG, Nasdaq OTC-Symbol: LEGIF) unter die Lupe.Die Pläne zur Milliardenfusion der beiden Immobilienkonzerne LEG Immobilien und TAG Immobilien seien nach gut einer Woche schon wieder vom Tisch. Am späten Dienstagabend hätten beide MDAX-Unternehmen bekanntgegeben, die Gespräche über einen möglichen Zusammenschluss "einvernehmlich beendet" zu haben.Die Übernahme sollte durch einen Aktientausch gelingen (DER AKTIONÄR berichtete). Gerade hier ist es zu Unstimmigkeiten gekommen, "weil insbesondere hinsichtlich eines möglichen Umtauschverhältnisses keine Einigung erzielt werden konnte", heißt es in der Ad-hoc-Mitteilung zum Abbruch der Gespräche von der LEG. Auf Nachfrage vom Handelsblatt bestätigte TAG die geplatzten Übernahmeverhandlungen.LEG Immobilien wäre nach der Fusion zur neuen Nummer 2 im deutschen Wohnungsmarkt geworden und hätte zum Platzhirsch Vonovia aufgeschlossen. Gemeinsam wären LEG Immobilien und TAG Immobilien auf 10 Mrd. Euro Marktwert und 220.000 Wohnungen - außerhalb ihrer jeweiligen Stammgebiete in NRW bzw. dem Osten und Süden - gekommen.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze LEG Immobilien-Aktie: