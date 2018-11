Tradegate-Aktienkurs LEG Immobilien-Aktie:

98,66 EUR +1,90% (10.08.2018, 17:12)



ISIN LEG Immobilien-Aktie:

DE000LEG1110



WKN LEG Immobilien-Aktie:

LEG111



Ticker-Symbol LEG Immobilien-Aktie:

LEG



Nasdaq OTC Ticker-Symbol LEG Immobilien-Aktie:

LEGIF



Kurzprofil LEG Immobilien AG:



Die LEG Immobilien AG (ISIN: DE000LEG1110, WKN: LEG111, Ticker-Symbol: LEG, Nasdaq OTC-Symbol: LEGIF) ist mit rund 130.000 Mietwohnungen und zirka 350.000 Bewohnern ein führendes börsennotiertes Wohnungsunternehmen in Deutschland. In Nordrhein-Westfalen ist das Unternehmen mit acht Niederlassungen und mit persönlichen Ansprechpartnern vor Ort vertreten. Die LEG erzielte im Geschäftsjahr 2017 Erlöse aus Vermietung und Verpachtung von rund 796 Millionen Euro. (10.08.2018/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Lauda-Königshofen (www.aktiencheck.de) - LEG Immobilien: Hervorragende Handelschance, wenn alles klappen sollte - AktienanalyseDas Wertpapier der LEG Immobilien AG (ISIN: DE000LEG1110, WKN: LEG111, Ticker-Symbol: LEG, Nasdaq OTC-Symbol: LEGIF) versucht sich im heutigen Handel mit einem Ausbruch über die Verlaufshochs aus Januar dieses Jahres an einem weiteren Kaufsignal und könnte zum Ende dieser Handelswoche sogar damit erfolgreich sein. Eine hervorragende Handelschance, wenn alles klappen sollte, so Maciej Gaj von "boerse-daily.de" in seiner aktuellen Veröffentlichung.Die LEG Immobilien AG verwalte Wohnimmobilien in Nordrhein-Westfalen und habe in ihrem Portfolio rund 130.000 Mietwohnungen in Wohnsiedlungen und Stadtnähe. Das Unternehmen sei neben der Immobilienverwaltung auch stark in die Modernisierung und Instandhaltung von eigenen und neu übernommenen Wohngebäuden involviert. Kunden würden das Engagement des Unternehmens auch wegen eines aktiven Quartiermanagements mit Angeboten zur Stadtteil-, Kultur- und Jugendarbeit schätzen.Der Kursverlauf der Aktie spreche Bände, seit Mitte 2013 herrsche ein ungebrochener Aufwärtstrend und habe das Wertpapier von gerade einmal 38,00 Euro auf ein Rekordhoch von knapp 100 Euro aufwärts gebracht. Zum Ende dieser Handelswoche hätten sich Bullen das Wertpapier noch einmal vorgenommen und intraday einen Ausbruchsversuch über die Verlaufshochs aus Anfang dieses Jahres von 98,54 Euro versucht. Sollte dieses Unterfangen noch per Wochenschlusskurs erfolgreich abgeschlossen werden, ist mit einem frischen Kaufsignal zu rechnen, so Maciej Gaj von "boerse-daily.de" zur LEG Immobilien-Aktie. (Veröffentlicht am 10.08.2018)Börsenplätze LEG Immobilien-Aktie:XETRA-Aktienkurs LEG Immobilien-Aktie:98,48 EUR +2,16% (10.08.2018, 17:35)