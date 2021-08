Tradegate-Aktienkurs LANXESS-Aktie:

59,32 EUR +0,34% (25.08.2021, 15:53)



XETRA-Aktienkurs LANXESS-Aktie:

59,00 EUR 0,00% (25.08.2021, 15:40)



ISIN LANXESS-Aktie:

DE0005470405



WKN LANXESS-Aktie:

547040



Ticker-Symbol LANXESS-Aktie:

LXS



NASDAQ OTC-Symbol LANXESS-Aktie:

LNXSF



Kurzprofil LANXESS AG:



LANXESS (ISIN: DE0005470405, WKN: 547040, Ticker-Symbol: LXS, NASDAQ OTC-Symbol: LNXSF) ist ein führender Spezialchemie-Konzern, der 2020 einen Umsatz von 6,1 Milliarden Euro erzielte und aktuell rund 14.300 Mitarbeiter in 33 Ländern beschäftigt. Das Kerngeschäft von LANXESS bilden Entwicklung, Herstellung und Vertrieb von chemischen Zwischenprodukten, Additiven, Spezialchemikalien und Kunststoffen. LANXESS ist Mitglied in den führenden Nachhaltigkeitsindizes Dow Jones Sustainability Index (DJSI World und Europe) und FTSE4Good. (25.08.2021/ac/a/d)







Hannover (www.aktiencheck.de) - LANXESS-Aktienanalyse von Analyst Thorsten Strauß von der NORD LB:Thorsten Strauß, Analyst der NORD LB, rät in einer aktuellen Aktienanalyse zum Kauf der Aktie des Spezialchemie-Konzerns LANXESS AG (ISIN: DE0005470405, WKN: 547040, Ticker-Symbol: LXS, Nasdaq OTC-Symbol: LNXSF) und erhöht das Kursziel von 62 auf 67 Euro.Schon kurz nach dem Abschluss der Übernahme von Emerald Kalama Chemical für rd. 870 Mio. Euro habe der Kölner Konzern jetzt eine weitere Großakquisition bekanntgegeben, so der Analyst in einer heute veröffentlichten Studie. Der vertraglich vereinbarte Erwerb von IFF Microbial Control sei bereits der vierte Zukauf im laufenden Jahr und der zweitgrößte überhaupt seit Bestehen von LANXESS. Mit dem erfolgreichen Abschluss der Transaktion, der für Q2 2022 erwartet werde, baue der Konzern Consumer Protection zu seinem stärksten Segment aus und mache einen weiteren wichtigen Schritt auf dem Weg zu größerer Stabilität und höherer Profitabilität. Die Finanzierung des Kaufpreises von 1,3 Mrd. USD solle vollständig mit Fremdkapital erfolgen, im Gegenzug werde allerdings auf die Fortsetzung des derzeit ausgesetzten Aktienrückkaufprogramms verzichtet.Thorsten Strauß, Analyst der NORD LB, nimmt die Ankündigung des Deals zum Anlass, die LANXESS-Aktie in einer aktuellen Aktienanalyse von "halten" auf "kaufen" hochzufen und das Kursziel von 62 auf 67 Euro anzuheben. (Analyse vom 25.08.2021)Offenlegung möglicher Interessenkonflikte bei der NORD/LB nach § 85 Abs. 1 WpHG i.V.m. Art. 20 der MAR sowie Artikel 5 und 6 der Delegierten Verordnung (EU) 2016/958 der Kommission vom 9. März 2016 bei der " LANXESS AG": Keine vorhanden.Börsenplätze LANXESS-Aktie: