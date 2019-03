Tradegate-Aktienkurs LANXESS-Aktie:

50,12 EUR -0,63% (21.03.2019, 11:20)



ISIN LANXESS-Aktie:

DE0005470405



WKN LANXESS-Aktie:

547040



Ticker-Symbol LANXESS-Aktie:

LXS



Nasdaq OTC Ticker-Symbol LANXESS-Aktie:

LNXSF



Kurzprofil LANXESS AG:



Die LANXESS AG (ISIN: DE0005470405, WKN: 547040, Ticker-Symbol: LXS, NASDAQ OTC-Symbol: LNXSF) ist ein führender Spezialchemie-Konzern, der 2018 einen Umsatz von 7,2 Milliarden Euro erzielte und aktuell rund 15.400 Mitarbeiter in 33 Ländern beschäftigt. Das Unternehmen ist derzeit an 60 Produktionsstandorten weltweit präsent. Das Kerngeschäft von LANXESS bilden Entwicklung, Herstellung und Vertrieb von chemischen Zwischenprodukten, Additiven, Spezialchemikalien und Kunststoffen. LANXESS ist Mitglied in den führenden Nachhaltigkeitsindices Dow Jones Sustainability Index (DJSI World und Europe) und FTSE4Good. (21.03.2019/ac/a/d)



Hamburg (www.aktiencheck.de) - LANXESS-Aktienanalyse von Analyst Anthony Manning von der Privatbank Berenberg:Anthony Manning, Analyst der Privatbank Berenberg, streicht in einer aktuellen Aktienanalyse die Verkaufsempfehlung für die Aktie des Spezialchemiekonzerns LANXESS AG (ISIN: DE0005470405, WKN: 547040, Ticker-Symbol: LXS, Nasdaq OTC-Symbol: LNXSF), senkt aber das Kursziel von 55 auf 53,50 Euro.Nach der jüngst unterdurchschnittlichen Kursentwicklung der LANXESS-Aktie sei den Anlegern nun vollständig bewusst, wie sehr der Kölner Konzern vom schwächelnden Automobilmarkt abhängig sei, so der Analyst in einer heute veröffentlichten Studie. Das neue Kursziel reflektiere den negativeren Ausblick des Unternehmens. Manning habe seine EPS-Schätzungen überarbeitet.Anthony Manning, Analyst der Privatbank Berenberg, hat in einer aktuellen Aktienanalyse die LANXESS-Aktie von "sell" auf "hold" hochgestuft und das Kursziel von 55 auf 53,50 Euro reduziert. (Analyse vom 21.03.2019)Börsenplätze LANXESS-Aktie:XETRA-Aktienkurs LANXESS-Aktie:50,04 EUR -1,11% (21.03.2019, 11:13)