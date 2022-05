Tradegate-Aktienkurs LANXESS-Aktie:

37,63 EUR -4,01% (05.05.2022, 09:41)



XETRA-Aktienkurs LANXESS-Aktie:

37,52 EUR -1,47% (05.05.2022, 09:26)



ISIN LANXESS-Aktie:

DE0005470405



WKN LANXESS-Aktie:

547040



Ticker-Symbol LANXESS-Aktie:

LXS



NASDAQ OTC-Symbol LANXESS-Aktie:

LNXSF



Kurzprofil LANXESS AG:



LANXESS (ISIN: DE0005470405, WKN: 547040, Ticker-Symbol: LXS, NASDAQ OTC-Symbol: LNXSF) ist ein führender Spezialchemie-Konzern, der 2021 einen Umsatz von 7,6 Milliarden Euro erzielte und aktuell rund 14.900 Mitarbeiter in 33 Ländern beschäftigt. Das Kerngeschäft von LANXESS bilden Entwicklung, Herstellung und Vertrieb von chemischen Zwischenprodukten, Additiven, Spezialchemikalien und Kunststoffen. LANXESS ist Mitglied in den führenden Nachhaltigkeitsindices Dow Jones Sustainability Index (DJSI World und Europe) und FTSE4Good. (05.05.2022/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - LANXESS-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Spezialchemie-Konzerns LANXESS AG (ISIN: DE0005470405, WKN: 547040, Ticker-Symbol: LXS, Nasdaq OTC-Symbol: LNXSF) unter die Lupe.Der Kölner Konzern sei in einem herausfordernden Umfeld stark ins Jahr 2022 gestartet und habe heute die am 19. April veröffentlichten vorläufigen Zahlen für das erste Quartal bestätigt. Auch für das zweite Quartal sei LANXESS optimistisch: Der Konzern erwarte ein EBITDA vor Sondereinflüssen zwischen 280 und 350 Mio. Euro. Im Vorjahresquartal habe das Unternehmen 277 Mio. Euro erwirtschaftet.Für das Gesamtjahr gehe LANXESS weiterhin von einem EBITDA vor Sondereinflüssen aus, das deutlich über dem des Vorjahres liege. Allerdings seien in der Prognose die möglichen weiteren Auswirkungen des Kriegs in der Ukraine sowie der Beitrag aus der Akquisition des Microbial Control Geschäfts von IFF nicht berücksichtigt. Der Abschluss dieser Transaktion werde im dritten Quartal erwartet, so das Unternehmen in einer Mitteilung.Die LANXESS- Aktie habe in den vergangenen Wochen einen Boden ausgebildet. Bereits im Vorfeld der Zahlen habe sie am Mittwoch deutlich zulegen können. Nun gelte es, die 38-Tage-Linie zu überwinden, so Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 05.05.2022)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze LANXESS-Aktie: