Die LANXESS AG (ISIN: DE0005470405, WKN: 547040, Ticker-Symbol: LXS, NASDAQ OTC-Symbol: LNXSF) ist ein führender Spezialchemie-Konzern, der 2019 einen Umsatz von 6,8 Milliarden Euro erzielte und aktuell rund 14.300 Mitarbeiter in 33 Ländern beschäftigt. Das Kerngeschäft von LANXESS bilden Entwicklung, Herstellung und Vertrieb von chemischen Zwischenprodukten, Additiven, Spezialchemikalien und Kunststoffen. LANXESS ist Mitglied in den führenden Nachhaltigkeitsindices Dow Jones Sustainability Index (DJSI World und Europe) und FTSE4Good. (11.03.2021/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - LANXESS-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Spezialchemie-Konzerns LANXESS AG (ISIN: DE0005470405, WKN: 547040, Ticker-Symbol: LXS, Nasdaq OTC-Symbol: LNXSF) unter die Lupe.Nach einem Schlussspurt im Jahr 2020 gehe der Chemiekonzern LANXESS zuversichtlich ins neue Jahr. Unternehmenschef Matthias Zachert wolle das Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) sowie vor Sondereffekten auf 0,9 bis 1,0 Milliarden Euro steigern.Im Jahr 2020 habe die Corona-Krise auch bei LANXESS Spuren hinterlassen - vor allem im ersten Halbjahr. Die zum Jahresende hin immer besser laufenden Geschäfte etwa mit der Autoindustrie hätten nicht verhindern können, dass der Umsatz im Gesamtjahr um gut zehn Prozent auf 6,1 Milliarden Euro gefallen sei, wie das Unternehmen am Donnerstag in Köln mitgeteilt habe. Das operative Ergebnis sei um 15,4 Prozent auf 862 Millionen Euro gesunken. Das sei etwas mehr operativer Gewinn gewesen, als Analysten nach der Vorlage von Eckdaten im Januar erwartet hätten.Unter dem Strich habe hingegen wegen des Verkaufs der Beteiligung am Chemieparkbetreiber Currenta ein Ergebnis aus fortzuführendem Geschäft von 908 Millionen Euro und damit fast viermal so viel wie im Vorjahr gestanden. Die Dividende solle nun wie von Analysten in etwa erwartet um 5 Cent auf 1,00 Euro angehoben werden.Der Vorstandsvorsitzende Matthias Zachert zeige sich zufrieden: "Zwar mussten auch wir Umsatz- und Ergebnisrückgänge hinnehmen. Doch wir sind vergleichsweise gut durch dieses kritische Jahr gekommen. So konnten wir das vierte Quartal 2020 sogar als das stärkstes Schlussquartal seit acht Jahren abschließen. Dass uns dies sogar während der weltweiten Corona-Pandemie gelingt, zeigt einmal mehr, dass wir LANXESS mit seiner Neuausrichtung der vergangenen Jahre sehr widerstandsfähig gemacht haben - auch und gerade in Krisenzeiten.""Der Aktionär" bleibt von der Strategie von LANXESS-Chef Zachert aber nach wie vor überzeugt und für die MDAX-Titel unverändert zuversichtlich gestimmt. Anleger lassen die Gewinne laufen, so Marion Schlegel. (Analyse vom 11.03.2021)Mit Material von dpa-AFX