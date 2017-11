Tradegate-Aktienkurs LANXESS-Aktie:

64,751 EUR -1,52% (21.11.2017, 21:07)



ISIN LANXESS-Aktie:

DE0005470405



WKN LANXESS-Aktie:

547040



Ticker-Symbol LANXESS-Aktie:

LXS



Nasdaq OTC Ticker-Symbol LANXESS-Aktie:

LNXSF



Kurzprofil LANXESS AG:



Die LANXESS AG (ISIN: DE0005470405, WKN: 547040, Ticker-Symbol: LXS, NASDAQ OTC-Symbol: LNXSF) ist ein führender Spezialchemie-Konzern, der 2016 einen Umsatz von 7,7 Milliarden Euro erzielte und aktuell rund 19.200 Mitarbeiter in 25 Ländern beschäftigt. Das Unternehmen ist derzeit an 75 Produktionsstandorten weltweit präsent.



Das Kerngeschäft von LANXESS bilden Entwicklung, Herstellung und Vertrieb von chemischen Zwischenprodukten, Spezialchemikalien und Kunststoffen. Mit ARLANXEO, einem Gemeinschaftsunternehmen mit Saudi Aramco, ist LANXESS zudem führender Anbieter für synthetischen Kautschuk. LANXESS ist Mitglied in den führenden Nachhaltigkeitsindices Dow Jones Sustainability Index (DJSI World) und FTSE4Good. (21.11.2017/ac/a/d)

Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Stuttgart (www.aktiencheck.de) - LANXESS-Aktienanalyse von Analyst Ulle Wörner von der LBBW:Ulle Wörner, Investmentanalyst der LBBW, hält in einer aktuellen Aktienanalyse an seinem bisherigen Anlagevotum für die Aktie des Spezialchemie-Konzerns LANXESS AG (ISIN: DE0005470405, WKN: 547040, Ticker-Symbol: LXS, Nasdaq OTC-Symbol: LNXSF) fest.Adj. EBITDA legt kräftig zu: Der Q3-Umsatz (+25 % auf 2,4 Mrd. EUR) habe von der Chemtura-Übernahme profitiert, die zu Portfolioeffekten von 20% geführt habe. Positiv hätten sich zudem steigende Preise (+6%) und höhere Absatzmengen (+3%) ausgewirkt, während der Währungseinfluss negativ ausgefallen sei (-3 %). Das adj. EBITDA habe sich etwas stärker als erwartet um 35 % auf 347 Mio. EUR verbessert. Das Nettoergebnis sei durch ein schwächeres Finanzergebnis und negative Sondereinflüsse von 61 Mio. EUR (Konsolidierung der Produktion von Schmierstoff-Vorprodukten) um 11% auf 55 Mio. EUR zurückgegangen.Weitgehend positive Segmententwicklung: Durch die Einbeziehung großer Teile der Chemtura-Aktivitäten habe das Segment Specialty Additives die höchsten Zuwächse beim Umsatz (+124 % auf 478 Mio. EUR) und beim adj. EBITDA (+120 % auf 77 Mio. EUR) erzielt. Durch Konsolidierungseffekte und ein gutes organisches Wachstum hätten auch die Segmente Engineering Materials (Umsatz +37% auf 351 Mio. EUR, adj. EBITDA +52% auf 64 Mio. EUR) und Performance Chemicals (Umsatz +11% auf 364 Mio. EUR, adj. EBITDA +16% auf 65 Mio. EUR) zweistellige Zuwächse erzielt. Bei den Advanced Intermediates sei die Ergebnisentwicklung durch eine schwache Nachfrage aus der Agrarindustrie gebremst worden (Umsatz +10% auf 479 Mio. EUR, adj. EBITDA +5% auf 87 Mio. EUR). Arlanxeo habe den Umsatz um 6% auf 717 Mio. EUR. gesteigert. Das adj. EBITDA sei u.a. durch höhere Rohstoffkosten und negative Währungseffekte um 16% auf 76 Mio. EUR gesunken.Geplanter Zukauf im Additiv-Geschäft: Mit der geplanten Übernahme des US-Geschäfts mit Phosphorchemikalien von Solvay (Umsatz ca. 65 Mio. EUR p.a.) baue LANXESS seine Marktposition im Additiv-Geschäft in Nordamerika weiter aus. Zur Produktpalette würden z.B. Flammschutz-Additive oder Zwischenprodukte für Agrochemikalien gehören. Die momentan vermutlich unterdurchschnittliche Profitabilität dürfte sich durch Synergien zukünftig verbessern. Der Abschluss der Transaktion werde für H1 2018 erwartet.Börsenplätze LANXESS-Aktie:XETRA-Aktienkurs LANXESS-Aktie:64,71 EUR -1,06% (21.11.2017, 17:35)