Paris (www.aktiencheck.de) - Sicher ist im stark vom Coronavirus gekennzeichneten Umfeld derzeit nicht allzu viel, so die Experten der BNP Paribas in einer aktuellen Ausgabe von "Märkte & Zertifikate weekly".Tal der Tränen durchschritten?Trotz der düsteren Aussichten würden sich die Verluste bei Kupfer aber noch vergleichsweise in Grenzen halten. Anders als beispielsweise beim Öl dürften bei dem Industriemetall zuletzt sowohl die Nachfrage aber auch das Angebot geschrumpft sein. Aufgrund unterbrochener Lieferketten und Quarantänemaßnahmen sei die Produktion heruntergefahren worden, auf der anderen Seite sei angesichts der angespannten Lage aber auch die Nachfrage gesunken. Mut mache nun aber, dass China nur noch einen sehr geringen Anstieg von Corona-Infizierten melde und die Produktion im ganzen Land wieder hochgefahren werde. Gut möglich, dass daher auch der Kupferpreis das Schlimmste hinter sich haben könnte - sei das Reich der Mitte doch immerhin der weltweit größte Kupferverbraucher. Nichtsdestotrotz sollten Anleger auch am Kupfermarkt wachsam bleiben. Die globale Lage sei nach wie vor äußerst angespannt und weitere Hiobsbotschaften könnten auch den Kupferpreis jederzeit wieder kräftig belasten. (27.03.2020/ac/a/m)