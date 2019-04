Paris (www.aktiencheck.de) - Kaum ein Metall reagiert so sensibel auf konjunkturelle Veränderungen wie Kupfer, so die Experten der BNP Paribas in einer aktuellen Ausgabe von "Märkte & Zertifikate weekly".USA und China könnten Kupfer stützenBei näherer Betrachtung überrasche diese Performance aber nicht wirklich. Denn: Zum einen habe der Kupferpreis ein Jahr zum Vergessen hinter sich, 2018 habe sich das Industriemetall trotz eines globalen BIP-Zuwachses von rund 3,7 Prozent um etwa 18 Prozent verbilligt. Noch entscheidender dürfte aber sein, dass die chinesischen Unternehmen wieder zuversichtlicher in die Zukunft blicken würden, schließlich benötige derzeit kein anderes Land der Welt mehr Kupfer als das Reich der Mitte. So habe zuletzt nicht nur der Caixin-Einkaufsmanagerindex für das verarbeitende Gewerbe die Expansionsmarke von 50 Punkten übersprungen, auch der als "offiziell" geltende CFLP-Einkaufsmanagerindex habe im März mit 50,5 Punkten wieder die wichtige Marke von 50 Zählern geknackt. Sollten sich nun noch die beiden Handels-Streithähne USA und China wieder ein wenig annähern, könnte damit einhergehend der Kupferpreis noch ein wenig mehr Fahrt aufnehmen. In den Himmel wachse der Kurs aber auch bei diesem Szenario nicht, dürfte doch dann auch der US-Dollar an Stärke gewinnen. Und: Da Kupfer überwiegend in US-Dollar gehandelt werde, verlöre das Metall für Investoren aus dem Nicht-Dollar-Raum wohl an Attraktivität. (08.04.2019/ac/a/m)