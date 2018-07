München (www.aktiencheck.de) - Die Preise für Rohstoffe sind in den vergangenen Wochen gefallen wie ein Stein, so das Vontobel Zertifikate-Team in einer aktuellen Rohstoffkolumne.Primär sei der Rückgang auf zuletzt schwache Stimmungsindikatoren in den Volkswirtschaften der Schwellenländer sowie auf etwas schwächere chinesische Konjunkturdaten wegen des Handelskonflikts zurückzuführen. Chinas Wirtschaft sei im zweiten Quartal mit 6,7 Prozent langsamer gewachsen. Die wirtschaftliche Entwicklung liege damit zwar weiter über der Vorgabe der Regierung in Peking in Höhe eines BIP-Anstiegs von 6,8 Prozent, dennoch würden sich die Zeichen einer Abschwächung mehren. Chinesische Unternehmen seien nach einer Umfrage des Finanzdienstes IHS Markit "vergleichsweise gedämpfter Stimmung", wie es geheißen habe. Die Sorgen über den Handelskrieg, steigende Preise für Rohstoffe, höhere Arbeitskosten, härteren Wettbewerb und strengere Umweltvorschriften hätten die Laune gedrückt.Dem globalen Kupfermarkt drohe nach Informationen der Rohstoffanalysten der Commerzbank nun offenbar auch Ungemach in der weltgrößten Mine "Escondida" in Chile. Dort habe die Gewerkschaft das letzte Tarifangebot des Minenbetreibers abgelehnt und zum Streik aufgerufen. Sollten die Arbeiter auch für einen Streik stimmen, gäbe es zunächst Schlichtungsgespräche, die von der Regierung geleitet würden. Zum Streik könnte es dann ab Mitte August kommen. Im letzten Jahr sei in der Mine 44 Tage lang gestreikt worden, was zu großen Verwerfungen am Kupfermarkt geführt habe, würden die Experten erinnern. (31.07.2018/ac/a/m)