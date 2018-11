Weitere Suchergebnisse zu "Kupfer COMEX Rolling":

Paris (www.aktiencheck.de) - Der US-Präsident lässt die Märkte einfach nicht zur Ruhe kommen, so die Analysten der BNP Paribas in ihrer aktuellen Ausgabe von "Märkte & Zertifikate weekly".



So drohe Donald Trump zum einen damit, alle bisher verschonten chinesischen Importe mit Zöllen zu belegen - und zwar vor allem dann, wenn die geplanten Verhandlungen mit dem chinesischen Präsidenten Xi Jinping am kommenden Samstag nicht den gewünschten Ausgang finden würden. Zum anderen sei es wahrscheinlich, dass die Zölle auf chinesische Importe zum 1. Januar von 10 auf 25 Prozent nach oben geschraubt würden. Doch nicht nur der USA-China-Konflikt bereite Sorgen. Auch eine mögliche Eskalation zwischen Russland und der Ukraine, die Verhandlungen rund um den Brexit sowie der italienische Haushaltsstreit würden die Befürchtung nähren, dass der Konjunkturmotor an Schwung verlieren könnte. Kein Wunder, dass daher auch der Kupferpreis seit Jahresbeginn kräftig habe Federn lassen müssen. Schließlich reagiere kaum ein anderes Metall so sensibel auf konjunkturelle Entwicklungen, sei Kupfer für viele Branchen doch das mit Abstand wichtigste Metall.



Auf der anderen Seite sollten Anleger aber bedenken, dass die Märkte derzeit vom Schlimmsten ausgehen würden. Fakt sei: Weder weitere Zölle seien unter Dach und Fach, noch seien bisher in Großbritannien und Italien die Worst-Case-Szenarien eingetreten. Sollten sich diese Schreckensszenarien in Luft auflösen, könnte der Kupferpreis auch wieder Fahrt aufnehmen. Zumal der Kupfermarkt alles andere als gut versorgt sei. So erwarte die International Copper Study Group für 2018 statt eines ursprünglich angenommen Angebotsüberschusses nun ein Defizit von 92.000 Tonnen. (30.11.2018/ac/a/m)