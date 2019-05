Paris (www.aktiencheck.de) - Gut informierte Anleger können es sicherlich schon nicht mehr lesen. Doch es ändert nichts, Fakt ist: Die mit den zahlreichen schwelenden Krisenherden einhergehenden Unsicherheiten hinterlassen ihre Spuren, so die Analysten der BNP Paribas in ihrer aktuellen Ausgabe von "Märkte & Zertifikate weekly".Insbesondere die fundamentale Datenlage signalisiere einen zulegenden Kupferpreis, wenn auch nicht unbedingt auf kurze Sicht. Grund: Den aktuellen Prognosen der International Copper Study Group zufolge ist und bleibt Kupfer im Angebotsdefizit, so die Analysten der BNP Paribas. Während der Branchenverband für 2019 ein Defizit von 189.000 Tonnen erwarte, solle der Nachfrageüberhang 2020 sogar 250.000 Tonnen betragen. Kurzum: Sobald sich die Lage rund um die Krisenherde ein wenig beruhige, könnte das Kupfer-Comeback starten. (31.05.2019/ac/a/m)