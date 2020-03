SIX Swiss Exchange-Aktienkurs Kühne + Nagel-Aktie:

Kurzprofil Kühne + Nagel (AG & Co.) KG:



1890 von August Kühne und Friedrich Nagel in Bremen gegründet, zählt Kühne + Nagel (ISIN: CH0025238863, WKN: A0JLZL, Ticker-Symbol: KNIA, SIX Swiss Ex: KNIN, Nasdaq OTC-Symbol: KHNGF) heute mit mehr als 1.300 Niederlassungen in über 100 Ländern und rund 76.000 spezialisierten Mitarbeitern zu den erfolgreichsten Unternehmen der Logistikbranche.



Die Kühne + Nagel Gruppe ist weltweit größter Seefrachtspediteur im FCL- und LCL-Bereich sowie zweitgrößter Luftfracht-Logistikanbieter. Im europäischen Overland-Sektor zählt Kühne + Nagel zu den fünf führenden Anbietern. Weltweit verfügt das Unternehmen über 10,6 Millionen Quadratmeter eigene Lagerfläche und ist damit die Nummer 2 in der Kontraktlogistik.



Kühne + Nagel Deutschland beschäftigt rund 15.000 Mitarbeiter an mehr als 100 Standorten. Der Hauptsitz ist in der Hamburger HafenCity. (02.03.2020/ac/a/a)



Zürich (www.aktiencheck.de) - Kühne + Nagel-Aktienanalyse von Analyst Michael Foeth von Vontobel Research:Michael Foeth, Aktienanalyst von Vontobel Research, senkt in einer aktuellen Aktienanalyse sein Kursziel für die Aktie des Logistik- und Gütertransportunternehmens Kühne + Nagel (ISIN: CH0025238863, WKN: A0JLZL, Ticker-Symbol: KNIA, SIX Swiss Ex: KNIN, Nasdaq OTC-Symbol: KHNGF).Der Analyst senke seine BG-Prognose für GJ20 um 4%. Hauptgrund seien deutliche Volumenrückgänge seit Q1/2020 aufgrund der Störungen durch das Coronavirus. Laut Kühne + Nagel seien die Volumen in der Seefracht in China in Q1 um ganze 20 bis 40% zurückgegangen, in der Luftfracht um rund 20%. Kühne + Nagel halte den Betrieb mit ungefähr 90% der Mitarbeiter in China aufrecht, die entweder von zu Hause oder in den Büros arbeiten würden. Der Analyst erwarte, dass die aufgestaute Nachfrage in den Quartalen gegen Ende des Jahres einen Volumenanstieg auslöst. Sollte sich das Virus weltweit ausbreiten, könnte dies zusätzliche negative Effekte haben.Der Analyst senke seine EBIT-Schätzungen für GJ20 um 12% nicht nur wegen der gesunkenen Volumen, sondern auch wegen des langsameren Margenanstiegs im Luft- und Seefrachtgeschäft. Seine EBIT-Schätzungen für GJ 2021 würden nur um 5% zurückgeschraubt, da er eine Normalisierung des Geschäfts erwarte.Kühne + Nagel habe eine Senkung der Dividende von CHF 6,00 im Vorjahr auf CHF 4,00 angekündigt, um seine Liquidität zu bewahren. Das Unternehmen wolle seine Präsenz auf dem asiatischen Markt verstärken und dazu potenziell größere M&A umsetzen.Kühne + Nagel setze seine Strategie weiter um. Diese beinhalte u. a. eine weitere Prozessdigitalisierung (eTouch) zur Verbesserung der Produktivität, ergänzende M&A und nun die Expansion in Asien. Die Ziele für GJ 2022 seien bestätigt worden, insbesondere die Conversion Rate von 16%.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Kühne + Nagel-Aktie:LT Lang & Schwarz-Aktienkurs Kühne + Nagel:133,60 EUR +0,53% (02.03.2020, 09:10)