Kurzprofil Kudelski:



Die Kudelski-Gruppe (ISIN: CH0012268360, WKN: 915684, Ticker-Symbol: KUD, SIX Swiss Ex: KUD) ist ein weltweit führender Anbieter von digitalen Sicherheitssystemen und Lösungen für konvergente digitale und interaktive Medien und operiert in diesem Bereich vor allem unter dem Namen Nagra. Die von ihr entwickelten Technologien werden bei einer Vielzahl von Leistungen und Angeboten eingesetzt, bei denen Zugangskontrollen und Rechtemanagement erforderlich sind. Dadurch sollen die Einkünfte der Eigentümer von Inhalten und der Anbieter von Digitalfernsehen und interaktiven Anwendungen geschützt werden. Gleichzeitig nimmt die Kudelski-Gruppe mit der Firma Skidata weltweit eine Spitzenposition im Bereich Zutrittsmanagement für den kontrollierten Zugang von Personen oder Fahrzeugen zu Grundstücken, Gebäuden oder Events ein. (15.08.2018/ac/a/a)



Zürich (www.aktiencheck.de) - Kudelski-Aktienanalyse von Aktienanalyst Michael Foeth von Vontobel Research:Michael Foeth, Aktienanalyst von Vontobel Research, bestätigt in einer aktuellen Aktienanalyse sein Anlagevotum für die Kudelski-Aktie (ISIN: CH0012268360, WKN: 915684, Ticker-Symbol: KUD, SIX Swiss Ex: KUD).Die H1 18-Ergebnisse seien etwas verspätet heute Morgen erst kurz vor der Freigabe dieser Mitteilung veröffentlicht worden. Der Umsatz von USD 446 Mio. habe deutlich unter dem Konsens von USD 526 Mio. gelegen. Der Betriebsverlust von USD 30,2 Mio. sei grösser als erwartet gewesen (Konsens: 19 Mio.). Der Nettoverlust für die Aktionäre habe bei USD 40 Mio. gelegen (Konsens: 26,5 Mio.). Der Umsatz von Public Access habe mit USD 163 Mio. den Erwartungen entsprochen, das EBIT habe jedoch darunter gelegen. Im DTV-Geschäft sei ein unerwartet starker Rückgang zu verzeichnen gewesen.Kudelski befinde sich mitten in der Transformation. Nach einem schwachen H1 18 sollte die Rentabilität sich in H2 erholen, wenn die Restrukturierungsmaßnahmen zu greifen beginnen würden. Die Prognose für den Betriebsgewinn von USD 30 bis 45 Mio. vor der Restrukturierung werde bestätigt.Michael Foeth, Aktienanalyst von Vontobel Research, bewertet die Kudelski-Aktie weiterhin mit dem Votum "hold". Das Kursziel laute CHF 9,40. (Analyse vom 15.08.2018)