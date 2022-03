Finanzministerin Janet Yellen habe die bevorstehende Regulierung der Branche als "historisch" bezeichnet. Yellen habe mitgeteilt, dass die Bemühungen des Finanzministeriums, eine Durchführungsverordnung zu erlassen, die bereits geleistete Arbeit, einschließlich des Berichts der Arbeitsgruppe des Präsidenten für Märkte, ergänzen würden. Die Ministerin habe Bidens bevorstehende Verordnung gelobt, die ein Gleichgewicht zwischen der Unterstützung innovativer Technologien und der Bewältigung von Risiken herstelle. In der inzwischen gelöschten Erklärung habe Yellen außerdem gesagt, dass der in der Verordnung skizzierte Ansatz "verantwortungsvolle Innovationen unterstützen wird, die der Nation, den Verbrauchern und den Unternehmen erhebliche Vorteile bringen können". Hayden Hughes, CEO von Alpha Impact, weise darauf hin, dass "der Markt für Kryptowährungen seit Jahren durch einen Mangel an regulatorischer Klarheit in den USA behindert wird" und "wenn klare Richtlinien erlassen werden, könnte dies ein Wendepunkt für die Branche sein".



Kürzlich hätten große Nachrichtenagenturen, darunter Reuters, Alarm geschlagen, dass ein Dekret des US-Präsidenten zur Regulierung des Marktes für Kryptowährungen nur noch eine Frage der Zeit sei. Berichte über Regulierungsentscheidungen für die Krypto-Industrie seien auch aus Indien gekommen. Gestern habe Finanzministerin Nirmala Sitharaman mitgeteilt, dass die Position klar sein werde, sobald die laufenden Konsultationen abgeschlossen seien.



Die positive Haltung der Regulierungsbehörden lasse auf eine positive Entscheidung der SEC (U.S. Securities and Exchange Commission) hinsichtlich der Zulassung eines ETF-Investmentfonds hoffen, der Bitcoin im Auftrag von Kunden direkt am Markt kaufe. Bislang seien Vorschläge von Investmentfonds von der SEC stets abgelehnt worden. Kürzlich habe die Aufsichtsbehörde jedoch nach einer Anfrage und Intervention eines US-Senators mitgeteilt, dass die Bereitstellung einer solchen Möglichkeit für Investoren weiterhin in Erwägung gezogen und breit diskutiert werde. Die Auflegung eines ETF auf den Bitcoin-Kassakurs könnte die Nachfrage ankurbeln, indem Personen ohne Konten bei Börsen für Kryptowährungen die Möglichkeit erhalten würden, sich am Markt für Kryptowährungen zu beteiligen.



In nächster Zeit ist mit einer erhöhten Volatilität auf dem Markt für Kryptowährungen zu rechnen, der die Nachrichten der Regulierungsbehörden in den USA und Indien genau verfolgen wird. (09.03.2022/ac/a/m)







Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Der Markt für Kryptowährungen reagierte euphorisch auf Berichte über die Regulierung der Branche in den USA, so die Experten von XTB.Wahrscheinlich aus Versehen habe das US-Finanzministerium gestern den Inhalt von Joe Bidens Durchführungsverordnung zur Regulierung von Kryptowährungen veröffentlicht. Die Verfügung sollte eigentlich erst heute, am 9. März, veröffentlicht werden, der Eintrag sei sofort nach der Veröffentlichung entfernt worden. Im Internet dürfte eine solche Information den Anlegern jedoch nicht entgehen, insbesondere nicht der Krypto-Industrie, die seit vielen Monaten eine klare Position der Behörden zur Regulierung der Branche fordere. Der Bitcoin-Kurs habe schnell seinen Weg über die Marke von 40.000 USD gefunden und habe die Kurse anderer Kryptowährungen mit sich gezogen.