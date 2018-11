Denn hier stehe in den kommenden Wochen einiges an. So halte Bakkt, die Krypto-Schwester der New York Stock Exchange, die Erwartungen hoch. Hier sollten noch vor Jahresende, möglicherweise schon Anfang Dezember, Bitcoin-Futures aufgelegt und gehandelt werden. Dazu komme die ebenfalls seit Monaten anhaltende, jetzt aber auf einen Höhepunkt zusteuernde Frage, ob und wann die US-Börsenaufsicht den ersten Bitcoin-ETF genehmige.



Beides seien Schritte, die den Weg der Kryptowährungen in den Mainstream ebnen würden- und damit deutlich mehr Volumen in den Markt bringen könnten. Mehr Nachfrage bei gleichem Angebot heiße in der Regel steigende Preise, weshalb viele Investoren ihre Bestände gerade konsolidieren würden.



Aber es vergehe nun auch keine Woche, in der nicht die Kryptos ihrem Ruf als Kursraketen gerecht würden: Auf Coinbase sei der Handel mit BAT (basic attention token) aufgenommen worden. Und wie regelmäßig, wenn eine der großen Plattformen einen Token liste, habe das auch hier für einen starken Anstieg gesorgt. Fast 70 Prozent Plus hätten in den Büchern gestanden. Jetzt werde natürlich spekuliert, welches Asset als nächsten auf Coinbase eingeführt werde.



Insgesamt also eine gespannt abwartende Haltung mit hohen Umsätzen. In den kommenden Wochen wird sich zeigen, ob die erwarteten guten Nachrichten auch die Kurse stark anschieben - oder ob manches davon schon vorweggenommen wird oder wurde, so die next Block GmbH. (05.11.2018/ac/a/m)







Berlin (www.aktiencheck.de) - Wenig Bewegung bei hohen Umsätzen: Seit drei Wochen bewegen sich die Kryptowährungen im Wesentlichen in einem recht engen Korridor. "Ist das die Ruhe vor dem Sprung?", fragt Leonard Zobel, Geschäftsführer der auf Kryptowährungen spezialisierten next Block GmbH aus Berlin.Die Seitwärtsbewegung der Kryptowährungen gehe nun in die vierte Woche, eine ungewöhnlich lange Phase geringer Volatilität. Bitcoin und Ether hätten im Wochenvergleich um die zwei Prozent im Minus gelegen, einige Altcoins wie Cardano (ADA) oder Stallar Lumen (XLM) hätten zwei und vier Prozent im Plus gelegen. Gemessen an den deutlich stärkeren Ausschlägen der vergangenen Monate sei das fast Totenstille. Wären da nicht die sehr hohen Umsätze, könnten Anleger durchaus besorgt sein.