London (www.aktiencheck.de) - eToro, eine weltweite Trading- und Investment-Plattform mit über neun Millionen Nutzern, hat die Kryptowährung NEO in sein Angebot aufgenommen. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemitteilung:"Zu Jahresbeginn 2018 hat sich die Aufmerksamkeit der Anleger von den etablierten Kryptowährungen verstärkt zugunsten von Altcoins verschoben, deren Marktanteil stetig zunimmt. Dieser Trend wird sich aus unserer Sicht nur fortsetzen", sagt Yoni Assia, CEO und Mitbegründer von eToro. "Wir sind bestrebt, unseren Kunden Zugang zu den besten Kryptowährungen zu bieten. Daher analysieren wir die Nachfrage im Markt genau und erweitern stetig unser Angebot. Wir freuen wir uns, Anlegern nach dem jüngsten Launch von Stellar nun auch NEO auf unserer Plattform zur Verfügung stellen zu können."Beim Kauf von Kryptowährungen über die Plattform fungiert eToro als Depotbank für die jeweiligen Tokens, Anleger erhalten also Besitz am jeweiligen Basiswert anstatt nur an der Kursentwicklung zu partizipieren. NEO wird darüber hinaus auch im eToro Crypto CopyFund aufgenommen, der auf Differenzkontrakten (Contract for Difference, CFD) basiert. Dieser erleichtert es den Anlegern, über alle auf der Plattform verfügbaren Kryptowährungen zu diversifizieren. Die einzelnen Kryptowährungen werden dabei im Portfolio gemäß ihrer Marktkapitalisierung gewichtet. Mit dem Kauf von Kryptowährungen über eToro profitieren Nutzern darüber hinaus von den Verifizierungsverfahren, Sicherheitsprozessen und der etablierten Reputation der Plattform innerhalb der Krypto-Community. (20.02.2018/ac/a/m)