Während die europäischen Aktienmärkte heute leicht nachgeben, erleben die Kryptowährungen einen weiteren starken Rückgang, so die Experten von XTB.



Bitcoin sowie wichtige Altcoins wie Ethereum oder Ripple würden nach einer Ankündigung auf der Website der People's Bank of China (PBOC) rund 5% niedriger gehandelt. Die PBOC habe erklärt, dass alle Krypto-Transaktionen in China illegal seien. Obwohl dies als eine wichtige Ankündigung erscheinen möge, könne sie nicht als "Neuigkeit" behandelt werden. Die chinesische Zentralbank habe dies bereits Mitte September bekannt gegeben und es sei nur die Ankündigung auf der Website gewesen, die heute veröffentlicht worden sei. In anderen Nachrichten sei auch berichtet worden, dass chinesische Ministerien würden versprechen, das Krypto-Mining aus dem Land zu verbannen. Dies sei jedoch ebenfalls keine Neuigkeit, da bereits seit Monaten Maßnahmen ergriffen würden, um dies zu erreichen.



Verschiedene Medienagenturen würden die heutigen Kursverluste mit der Ankündigung der PBOC begründen, und es gebe eigentlich keine anderen Nachrichten, die die heutigen Bewegungen rechtfertigen könnten. (24.09.2021/ac/a/m)



