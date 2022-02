Am Montag würden bei den großen Kryptos allerdings wieder die grünen Vorzeichen dominieren und der Bitcoin könne mit einem Plus von rund 2% auf 24-Stunden-Sicht zumindest die 39.000-USD-Marke deutlich zurückerobern. Bei einigen großen Altcoins wie Ethereum (+4,4%), Cardano (+4,2%) und Solana (+9,5%) falle der Rebound nach deutlichen Verlusten sogar noch etwas schwungvoller aus.



Kriegsangst, Zinsangst und Regulierungsangst hätten die Stimmung am Kryptomarkt zuletzt wieder spürbar gedrückt. Zwar dürfte auf dem aktuellen Niveau viel Negatives eingepreist sein, die hohe Unsicherheit dürfte in den kommenden Tagen und Wochen aber für erhöhte Volatilität bei den ohnehin schwankungsreichen Kryptowährungen sorgen.



Langfristig investierte Anleger könnten jedoch trotzdem dabeibleiben. Für mutige Neueinsteiger mit langem Atem könnten sich dabei spannende Chancen bieten.



