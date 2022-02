Die deutlichen Gewinne von Gala, Kadena oder IoTeX seien beeindruckend, aber primär der noch weitaus größeren Volatilität bei vergleichsweise geringer Kapitalisierung geschuldet. Sie würden sich daher - wie die meisten Altcoins dieser Größe - allenfalls für erfahrene Krypto-Trader eignen.



Wer neu und langfristig am Kryptomarkt einsteigen wolle, sollte dagegen weiterhin primär zu den Platzhirschen Bitcoin und Ethereum greifen. Auch dort stünden die Chancen auf eine Fortsetzung des Rebounds nicht schlecht.



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Der Kryptomarkt hat in den vergangenen Tagen seine Comeback-Qualitäten gezeigt und kratzt mit einem Wochenplus von 12,5 Prozent aktuell wieder an der 2-Billionen-Dollar-Marke, so Nikolas Kessler vom Anlegermagazin "Der Aktionär".Einige Top-Coins hätten jedoch noch deutlich stärker performt - auch wenn sich die Bullen vor dem Wochenende eine kleine Verschnaufpause gönnen würden.Am Freitagnachmittag würden die Digitalwährungen in den Top 10 nach Market Cap überwiegend moderate Verluste verzeichnen, doch auf Sicht der letzten sieben Tage würden ganz klar die grünen Vorzeichen dominieren. Top-Performer unter den zehn größten Coins sei nach Daten von coinmarketcap.com XRP mit einem Wochenplus von fast 34 Prozent gewesen, gefolgt von Avalanche (AVAX) mit einem Plus von 28 Prozent.Ebenfalls aufs Treppchen schaffe es der Bitcoin, der auf 7-Tages-Sicht rund 15 Prozent zugelegt und damit die drittbeste Wochenperformance in den Top 10 gezeigt habe.Diese Coins seien in der vorherigen Korrektur jedoch noch wesentlich stärker unter Druck geraten und würden trotz der starken Gegenbewegung noch deutlich tiefer unter ihren Allzeithochs als beispielsweise der Bitcoin notieren. Dort sei der Abschlag vom Rekordhoch von Anfang November inzwischen auf 36 Prozent geschrumpft.